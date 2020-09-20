反對大智路口設待轉區！台中百名騎士參加「待轉大富翁」塞爆交通

記者李忠憲、陳羿妏／台中報導

「機車兩段式左轉」一直以來是國內的重大交通議題，而日前連結台中火車前後站的大智路口通車後，台中市府於該區路口「設置機車待轉區」，引發許多騎士不滿。對此，台灣機車路權促進會就在臉書發文號召眾多騎士今（20日）下午前往大智路口參與「待轉大富翁」，以不斷於待轉區繞行的方式，藉此表達訴求，現場車流更一度塞爆。

▲百名騎士反對台中大智路口設置待轉區，20日下午當街進行「待轉大富翁」。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

台中復興路、大智路口今下午集結上百輛機車前來響應，騎士們不滿原本正常的左轉，卻遭掛上待轉牌，因此，希望以不斷巡迴繞行的方式，表達他們訴求「恢復免待轉」，市府也能聽見他們的聲音。

稍早現場消息傳回，此活動雖為提前預告之行程，警方獲悉也派出上百名警力前往指揮，但交通仍出現大塞車、嚴重回堵狀態，而目前活動尚未結束，警方現在強制機車直行。

另外，針對活動是否違法，警方稍早也回應，機車駕駛人不斷於路口待轉區繞行之行為，已非屬正常之駕駛行為，雖此行為並未明確違反法規，惟倘若已妨礙其他正常車流行駛，造成周邊交通壅塞，影響其他用路人權益，將依《道路交通管理處罰條例》第4條第2項及第6條之規定，適時介入指揮、疏導、管制，如遇有不服從警方指揮情事，將依違反《道路交通管理處罰條例》第60條第2項第1款「不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員之指揮或稽查」告發，將可處900元以上1800元以下罰鍰。