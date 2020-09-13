陸國防部指外部勢力「以台制華」　搞台獨死路一條

▲東風26型導彈。（圖／視覺中國）

記者曾俊豪／綜合報導

中國國防部旗下微信公眾號「國防部發布」13日刊文，抨擊美國2020年度《中國軍事與安全發展報告》渲染「中國軍事威脅」。文中甚至提到，造成當前台海形勢緊張的根本原因，是民進黨當局妄圖挾洋自重、以武拒統，是外部反華勢力企圖「以台制華」、分裂中國。

美國五角大廈1日向國會提交2020年度《中國軍力報告》，指出中國已經超越美國，擁有全球規模最大的海軍部隊，未來10年的核彈頭數量更將從現有的200枚翻倍。台海威脅方面，台海軍力失衡加重，美方應基於《台灣關係法》與6項保證，持續對台軍售。

「國防部發布」13日再就報告內容發文。文章提到，此份報告妄議中國國防和軍隊現代化發展，在國防開支、核政策、台灣等問題上無端指責，「這是美方抹黑污蔑中國和中國軍隊的又一例證，美方連續20年發佈此類報告是赤裸裸的霸權行為和挑釁行徑，嚴重損害中美兩國兩軍關係。」

▲美軍CL-604偵察機接近解放軍演習區。（圖／翻攝自「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI））

文章重申世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，「造成當前台海形勢緊張的根本原因，是民進黨當局妄圖挾洋自重、以武拒統，是外部反華勢力企圖『以台制華』、分裂中國。我們必須嚴正指出，搞「台獨」就是死路一條。」

文章強調，如果有人膽敢試圖把台灣從中國分裂出去，解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何干涉中國內政、破壞台海和平穩定的圖謀和行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

事實上，針對報告內容，央視七套「國防軍事」頻道旗下的《軍事制高點》近日也透過專題報導，抨擊報告在編撰過程中往往本末倒置。甚至指出，美國國會有近七成議員沒出過國，因此對中國一點都不了解，過往的經驗中，有的內容還炮製網路小說，聳動論調是因為美國國防部希望透過報告，影響國會的年度預算撥款計劃。