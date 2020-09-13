　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

陸國防部指外部勢力「以台制華」　搞台獨死路一條

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲東風26型導彈是大陸火箭軍新利器。（圖／視覺中國）

▲東風26型導彈。（圖／視覺中國）

記者曾俊豪／綜合報導

中國國防部旗下微信公眾號「國防部發布」13日刊文，抨擊美國2020年度《中國軍事與安全發展報告》渲染「中國軍事威脅」。文中甚至提到，造成當前台海形勢緊張的根本原因，是民進黨當局妄圖挾洋自重、以武拒統，是外部反華勢力企圖「以台制華」、分裂中國。

美國五角大廈1日向國會提交2020年度《中國軍力報告》，指出中國已經超越美國，擁有全球規模最大的海軍部隊，未來10年的核彈頭數量更將從現有的200枚翻倍。台海威脅方面，台海軍力失衡加重，美方應基於《台灣關係法》與6項保證，持續對台軍售。

「國防部發布」13日再就報告內容發文。文章提到，此份報告妄議中國國防和軍隊現代化發展，在國防開支、核政策、台灣等問題上無端指責，「這是美方抹黑污蔑中國和中國軍隊的又一例證，美方連續20年發佈此類報告是赤裸裸的霸權行為和挑釁行徑，嚴重損害中美兩國兩軍關係。」

▲▼美軍CL-604偵察機接近解放軍演習區。（圖／翻攝自「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI））

▲美軍CL-604偵察機接近解放軍演習區。（圖／翻攝自「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI））

文章重申世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，「造成當前台海形勢緊張的根本原因，是民進黨當局妄圖挾洋自重、以武拒統，是外部反華勢力企圖『以台制華』、分裂中國。我們必須嚴正指出，搞「台獨」就是死路一條。」

文章強調，如果有人膽敢試圖把台灣從中國分裂出去，解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何干涉中國內政、破壞台海和平穩定的圖謀和行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

事實上，針對報告內容，央視七套「國防軍事」頻道旗下的《軍事制高點》近日也透過專題報導，抨擊報告在編撰過程中往往本末倒置。甚至指出，美國國會有近七成議員沒出過國，因此對中國一點都不了解，過往的經驗中，有的內容還炮製網路小說，聳動論調是因為美國國防部希望透過報告，影響國會的年度預算撥款計劃。

 

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／屏東縣府地政處長家中倒地猝逝！享年50歲　
南投露營生還女子「聽轟隆水聲」爬車頂逃命！還原現場：他們瞬間
美國隊長手滑PO「清晰私處」　6照5影全曝光
快訊／豪雨狂炸士林外雙溪溪水暴漲！2釣客遭沖走搶救中
快訊／7歲男童母親遺體尋獲　南投露營遊客2死2失蹤
「我討厭處女」丁允恭親吐性癖好　PTT帳號發言全遭起底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

陸國防部指外部勢力「以台制華」　搞台獨死路一條

可監測印度軍營！陸「吉林一號」高分衛星　因火箭異常發射失敗

德國向日本軍購P-1反潛機態度轉冷漠　卡在「型別檢定證」

印媒爆：中國「可重複使用」太空飛機　降落在羅布泊神秘跑道

秀肌肉！央視曝駐港部隊演訓　迫擊砲、反坦火箭實彈射擊

軍演又來！　解放軍宣布浙江象山沿海、黃海南部禁航

美軍「勇敢之盾」軍演　雷根號領百架軍機巡弋太平洋

陸國防部長見杜特蒂　提共同維護南海和平

解放軍邊境「無人機送熱食」　「四菜一湯」展現後勤實力

印度5人遭解放軍綁架？　胡錫進大爆料：他們是情報員假扮的

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

不准笑！他分享看骨科超鬧笑話　醫生拿出脊椎遭嗆：給我放回去

徐若瑄出道30年從尿布台回歸歌壇　坦言「非常不喜歡被寫嫁給富商」

吳娜拉.全昭旻唱歌「哄Jessi睡覺」　劉在錫疲憊嘆氣：我明天就要辭職！

療癒男聲！溫柔翻唱《飛鳥和蟬》　他道出纏綿心境...網：不斷重播

楊千嬅自責生兒差點死掉「我自己有問題」　陳小春突爆料鄭伊健、梁詠琪戀愛史

陸國防部指外部勢力「以台制華」　搞台獨死路一條

可監測印度軍營！陸「吉林一號」高分衛星　因火箭異常發射失敗

德國向日本軍購P-1反潛機態度轉冷漠　卡在「型別檢定證」

印媒爆：中國「可重複使用」太空飛機　降落在羅布泊神秘跑道

秀肌肉！央視曝駐港部隊演訓　迫擊砲、反坦火箭實彈射擊

軍演又來！　解放軍宣布浙江象山沿海、黃海南部禁航

美軍「勇敢之盾」軍演　雷根號領百架軍機巡弋太平洋

陸國防部長見杜特蒂　提共同維護南海和平

解放軍邊境「無人機送熱食」　「四菜一湯」展現後勤實力

印度5人遭解放軍綁架？　胡錫進大爆料：他們是情報員假扮的

「J女郎」李心艾大走鐘！目測暴肥20公斤　整個人腫一圈膨脹1.5倍

江啟臣回豐原喜曝「反美豬公投連署」破萬份！　盧秀燕到場力挺

愛妻哥幫買衛生棉　遭超市大媽爆吼「你是變態啊」爬回車上哭成淚人兒！

台電：武界壩閘門2度異常　通令所有水力電廠關閘門控制電源「檢查確認」！

醫生嗆「質疑專業」病人高血壓轉加護病房　玉兔背黑鍋爆內幕

香港上演逃離潮！第一季永久離港7600宗　「走資155億」創新高

侯漢廷批民進黨犧牲人民健康：跟丁允恭一樣渣請改名「毒豬黨」

愛犬去放風！草地中多出一尊「灰狼雕像」　媽傻眼：我的狗呢

忽冷忽熱身體毛病多！醫曝「保護力失調」5前兆…常常嘴破要小心

快訊／屏東縣府地政處長家中倒地猝逝！享年50歲　同仁聞訊不捨

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

軍武熱門新聞

德找替代反潛機　將日本P-1機種排除

印媒：中國可重複使用太空飛機　降落羅布泊

美勇敢之盾軍演　雷根號巡弋太平洋

解放軍邊境「無人機送熱食」秀後勤實力

西藏軍區「1號作戰方案」曝光

陸「吉林一號」高分衛星發射失敗

美軍指揮機飛越台灣南方海域　4架B-1轟炸機抵關島

陸國防部指外部勢力「以台制華」

航母殺手「東風-100」最速達5馬赫！

兩岸真的會開戰嗎？媒體人揭最後結局

解放軍宣布象山沿海、黃海南部軍演

兩岸若開戰台灣人該做什麼？張競：社會共業

駐港部隊演訓　迫擊砲等實彈射擊

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

更多熱門

相關新聞

解放軍放回「5被失蹤青年」印媒：恐遭共產黨洗腦

解放軍放回「5被失蹤青年」印媒：恐遭共產黨洗腦

中印邊境局勢本就緊繃，6日傳出5名印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）青年，因為打獵誤進解放軍駐軍區，疑似遭到擄走，印度軍方立即開啟「軍事熱線」詢問相關事宜。然一開始解放軍則稱不清楚此事，經過雙方不斷交涉，解放軍12日終於釋放「被失蹤」的5人，移交給印度邊防部。

駐港部隊演訓　迫擊砲等實彈射擊

駐港部隊演訓　迫擊砲等實彈射擊

王定宇指東沙危機遭打臉：非「團團圍住」

王定宇指東沙危機遭打臉：非「團團圍住」

解放軍宣布象山沿海、黃海南部軍演

解放軍宣布象山沿海、黃海南部軍演

魏鳳和見杜特蒂　提共維南海和平

魏鳳和見杜特蒂　提共維南海和平

關鍵字：

以台制華國防部中國軍力報告解放軍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

何超盈產後暴肥「前後對比照曝光」

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

即／武界4遊客遭溪水沖走　警消尋獲7歲男童遺體

即／水庫無預警放水！露營遊客2大2小遭沖走

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

在陸從事醫療業！高雄女居家檢疫期間身亡

16歲少年夜衝五指山　失控自撞亡

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

喪偶不到1年…她與老公麻吉「週週上摩鐵」

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

阿公海邊吹奏阿嬤好享受　網放大看：嚇一跳

新北女賣大尺度照！「特殊部位」遭認出糗了

周杰倫正妹球友曝光！３美女身分超狂

蒜頭飆天價！韓粉農民不自殺聲明

更多

最夯影音

更多
眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0
他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面