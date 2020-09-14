快訊／台灣將獲新冠肺炎分配權　和COVAX簽約

記者趙于婷／台北報導

衛福部部長陳時中日前透露準備與國際重要平台COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）簽約。陳時中今（14）日一早出席健保署活動受訪時也表示，很早就一直在談，也準備簽約，讓台灣未來獲得新冠肺炎疫苗分配權。

陳時中今出席健保署25週年慶祝活動，活動前再度被問及和COVAX簽約一事，他表示，COVAX是WHO下面的平台，主要是讓疫苗分配能夠公平，幫助經濟比較弱勢的國家，台灣很早就一直在談，各國截止點是一樣的。

陳時中也曾表示，已經找律師一同與對方談判，會選擇對台灣最有利的方式進行。至於已經向哪些國家進行疫苗採購，由於賣方要求保密，會在保密情況下進行。

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除了國際疫苗供應，陳時中也談到國內疫苗進展，目前相對順利也報以期待，他說，疫苗發展大概都要很長時間，過往大多要10年，現在要趕在1年出來，雖說科技進步為其中一項因素，但也因為疫情嚴峻，可能會進行緊急授權，這種是在確效與長遠安全性觀察尚未完全時，因應緊急情況用先前實驗基礎與科學證據判定是否可以緊急使用；越緊急，授權就會放更寬，越安全授權也必須更安全。

▲陳時中出席健保25周年記者會。（圖／記者張榮恩攝）