陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　原來韓國瑜關閉了即時災情連結

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）



記者陶本和／台北報導

高雄發生前鎮乙烯外洩事件，甫上任的高雄市陳其邁團隊，被質疑消防局救災即時資訊怠慢。但是一查才知，原來是前高雄市長韓國瑜將「即時災情連結」限縮所致，因此陳其邁經此後，立即檢討並更新系統。

由於部分媒體質疑陳其邁在處理乙烯外洩事件時，有所謂應變過慢的問題。不過，市府官員回顧，在事發的前兩天，當地傳出異味時，環保局已經抵達現場進行偵測作業，雖然沒有發現工業氣體濃度超標，但為安全起見，持續在當地進行監控，這也是為何事發當天下午三點，環保局能第一時間掌握訊息並回報。

市府官員指出，陳其邁在當天接獲通報後，立即指示具備豐富工務經驗的副市長林欽榮先至現場，處置可能的緊急情況；在此同時，他也同步要求環保、警察、消防、交通等局處進行分工，在最短時間內劃定封鎖區、疏散人車。

市府官員表示，陳其邁三度抵達現場，危機解除後的隔日，也二度前往現場，安撫居民，以最高規格預防任何突發狀況。

據悉，事後陳其邁要求各局處統整事發過程的大事紀，要作為紀錄與檢討的素材；其中，針對外界有質疑所謂「應變過慢」的問題，後來發現原來是韓國瑜執政時期，縮減消防局派遣案件公告，因此陳其邁也隨即下令，立即更新系統，將全部訊息改為公告，如此外界才能即時獲得重要資訊。

黨政人士回憶，陳其邁在擔任行政院副院長時，高雄罕見地於2月提前爆發登革熱疫情，當時行政院在他的協調下，包括衛福部等單位都立刻採取應變措施，一週內便核定補助1523萬防治經費。

黨政人士說，反觀當時的韓市府，在5月時打算動用第二預備金，韓國瑜卻遲遲不簽公文，拖到6月12日才簽，讓高市府至6月14日加班前，才能夠發文給行政院爭取經費。

市府官員和黨政人士都感慨地說，邁市府的作為當然有可以更好的空間，但是要說邁市府應變慢，真的是站不住腳的烏龍指控。

消防局即時案件連結開放期程：

一、107年3月19日：開放火災、救護、災害搶救等類別項目。

提供方式：僅網路連結

二、108年3月29日：僅提供火災

提供方式：僅網路連結

三、109年9月3日：提供火災、緊急救護（僅車禍）、災害搶救

提供方式：網站首頁及網路連結。

四、109年9月12日：提供火災、緊急救護、災害搶救、其它所有項目。

提供方式：網站首頁及網路連結。

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