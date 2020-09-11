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正妹OL客訴遭知名健身房男「輕佻騷擾」　經理反疑：是你主觀認為

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新北市板橋區某知名連鎖健身房，驚傳業務員推銷課程疑似騷擾事件。（翻攝自pixabay、讀者提供）

圖文／鏡週刊

新北市板橋區某知名連鎖健身房，驚傳業務員推銷課程時，不理會女OL多次拒絕，竟還向女OL輕佻表示：「妳是不是受過什麼創傷？被騷擾還是？」讓女OL不堪其擾，打電話向該分店客訴，但該分店經理認為「不要」並非明確拒絕推銷。

據了解，8日晚間約8時，一名女OL下班在新埔捷運站外等人，遇某知名連鎖健身房蔡姓業務員上前詢問課程，期間OL不斷強調「不需要、不要」，但蔡男仍不斷上前追問，OL不堪其擾，向對方表明再騷擾就報警處理；未料，蔡男仍不罷休，竟語帶輕佻回應OL，「妳是不是受過什麼創傷？被騷擾還是？」讓女子當場傻眼。

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該OL指控，當下明確拒絕3次以上，因不堪其擾，並擔憂類似事件再度發生，因此致電該分店表示遭到騷擾，當時分店副理表示會處理，但事後卻杳無音訊，直到隔日（9日）OL再次致電詢問，才轉由該店經理回電處理事件。

新北市板橋區某知名連鎖健身房，驚傳業務員推銷課程疑似騷擾事件。（讀者提供）

OL表示，針對事件當時店經理竟回，「那是你主觀（騷擾）認為」，表示無權要蔡姓員工返公司了解事發生經過，並認為該業務無須道歉，僅表示會再加強員工訓練。

OL透露，不解事後經理2次回電竟為蔡男道歉，並質疑她拒絕不明顯，認為OL當下向蔡姓業務表示「不要、請你離開」為不明顯拒絕；而雖蔡姓業務事後也親自致電，但並非和解，而是不斷嗆聲「我為什麼要道歉？」「你才要跟我道歉，你叫我走開」，讓OL感到相當錯愕。

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