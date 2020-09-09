疫情重創「三倍券捐款」最多僅153萬！家扶：當年消費券有2600萬

▲三倍券也能做公益。（圖／記者李宜秦攝）

記者林育綾／台北報導

疫情重創各行各業，公益團體募款也比往年更艱難！日前唐鳳政委雖號召以三倍券做公益，不過效益也十分有限，以過往募款成效亮眼的社福團體「家扶基金會」為例，此次收到的三倍券捐款金額截至7月只有153萬，對比往年3600元的「消費券」捐款多達2千6百萬，相差17倍，而目前家扶整體捐款也比去年同期少了2成1。

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▲唐鳳帶頭以三倍券捐款做公益，成果不如預期。（圖／江凱維攝／取自唐鳳臉書）

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳提到，今年在疫情衝擊下捐款確實減少，有不少愛心企業可能是餐旅業，受到疫情波及也只好從公益做縮減，團體也能體諒；另也有不少捐款人也暫停或減少捐款。

家扶基金會統計今年1至5月捐款，較去年同期減少了3成，上半年認養人流失2,384名，卻新增了3,087名需要扶助的兒少，其中有家庭一個月收入只有6千，全家人不僅三餐溫飽困難，沒事也不敢出門，以免增加開銷。

林秀鳳向《ETtoday新聞雲》分享，此次振興三倍券的捐款，從全台各地25處據點辛辛苦苦募得約153萬，其中35萬還是原本家扶的認養人，要捐給他們認養的孩子；而2008年政府發放的消費券，當時捐款「多達2600萬」，對比下來差距甚大。

不過林秀鳳也提到，這當中有很多因素，一方面當時的消費券是「直接發放」，民眾不需要先付出1千元；再來是今年疫情衝擊也有影響，可能有很多人覺得不需要、不想花1千元去領三倍券，但她樂觀說，「也許還有很多績優股還沒現身！」

她回憶，當時累計2600多萬的消費券捐款，幫助了非常的多弱勢家庭，當年她還幫很多偏鄉家庭的媽媽買機車，因為鄉下地方多半沒有便利的大眾運輸，許多婦女需要去工作，卻缺乏交通工具，路途遙遠顛簸、騎腳踏車也十分費力，「因此那時候用消費券大概買了將近20台摩托車，分配給許多媽媽，她們都好高興，可以送小孩上學，又可以買菜、騎車去工作！」

林秀鳳藉此機會呼籲，如果有民眾還沒想到怎麼使用三倍券，或沒打算去領券，可以考慮捐給社福團體做公益，幫助更多貧困家庭，三倍券還可以讓這些弱勢家庭腳孩子的學費、買課本等，非常有意義，而家扶基金會將會提供3千元捐款的收據給愛心捐贈人。

▲家扶基金會社會資源處處長林秀鳳說，還沒想到三倍券怎麼用、還沒領的人，也可以考慮做公益。（圖／取自家扶基金會臉書）

除了家扶基金會的三倍券捐款不如預期，其他團體像是兒福聯盟只收到12萬三倍券，世界展望會也只收到19萬元，可說是杯水車薪。