美考慮將中芯納入黑名單　背後原因與暗助中國國防有關

▲中芯國際。（圖／CFP）



文／中央社

美國總統川普政府傳出正在考慮，是否將中國最大的晶片製造商中芯國際列入貿易黑名單。華爾街日報報導，背後原因似與一份認為中芯國際有助中國國防的研究報告有關。

根據華爾街日報，美國國防承包商SOS International LLC上月公布了這份研究報告，而且報告在參與這次評估的官員之間廣泛傳閱。

報告稱，中芯國際已經與中國一家大型國防集團合作；與中國軍方有聯繫的多所大學研究人員進行設計時，會匹配中芯國際的技術。

其中一家中國軍事院校因涉嫌設計用於模擬核試驗的超級電腦晶片，美國商務部2015年已把它列入出口黑名單。

報告指出：「一系列軍校和國防綜合企業的研究人員使用中芯國際的工序和晶片進行研究，這表明其研究是根據中芯國際生產規格進行的，從而不可能在其他代工廠生產他們的晶片。」

這份報告指出，與中國軍方相關的大學校院研究人員發表的研究成果中，提到使用中芯國際的晶片技術。

根據了解討論情況的人士，SOS International的報告已經分享給川普政府數個機構的官員，其中包括美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）。這個單位負責監督美國敏感技術的出口限制。

政治風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）分析師崔歐洛（Paul Triolo）看過這份報告。但他說，報告所稱中芯國際的軍事聯繫很含糊，他不確定這是否構成把中芯國際認定為軍工企業的正當理由。

SOS International情報整合總監毛文杰（James Mulvenon）證實報告出自他們公司，他並表示，該報告是由內部出資。

毛文杰稱，中芯國際深深植根於國防工業軍事研究項目，並被廣泛認為是整個國安領域積體電路製造產業的國家冠軍企業。

中芯國際5日已發布聲明，強調中芯國際的產品和服務都用於民用和商用，從沒有任何涉及軍事應用的經營行為，與中國軍方毫無關係；2016年之前，中芯國際還是經美國商務部正式認可的「最終民用廠商」（Validated End-User），並曾有多位美國商務部官員實地到中芯國際進行訪查。

中芯是中國最大的晶片製造商，今年7月16日在上海科創板風光上市，股價一度飆漲246%，市值達人民幣6780億元，成為中國大陸A股市值最高的半導體廠。在製程技術方面，中芯目前可對14奈米晶圓代工量產，落後台積電至少2個世代。

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