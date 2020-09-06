女大生遭海陸乾哥性侵輕生亡　遺書「媽媽對不起」！母一看落淚

圖文／鏡週刊

4年前一起女大生輕生命案，死者小茹（化名）的母親不解好端端的愛女為何走上絕路，整理遺物時，憑著在記事本上的幾句遺言，一路抽絲剝繭，揪出女兒在死前5天，曾遭在海軍陸戰隊服役的乾哥哥阿勇（化名）性侵，憤而提告。

犯案的阿勇一度向小茹友人坦承犯行，但案件進入司法調查時，又全盤否認，所幸小茹的閨密及友人全站出來到法院作證，齊力揪出這匹惡狼，即使少了被害人關鍵的證詞，高院日前仍依強制性交罪將阿勇重判。

4年前，正值花樣年華的女大生小茹（化名），不甘遭到借宿的乾哥哥阿勇（化名）性侵，向友人泣訴，並傳訊息說：「我現在處於一個自暴自棄的狀態，也不想更好，廢人一枚。」5天後，走不出陰影的小茹在家燒炭輕生，媽媽不解天真活潑的女兒怎會走上絕路，悲痛之餘，也懷疑小茹的死因恐有內情，經抽絲剝繭詳查，終於靠著愛女在行事曆上的留言揪出惡狼。

酒醉借宿 霸王硬上弓

小茹的媽媽在整理女兒遺物時，發現小茹生前在記事本的行事曆，寫了短短幾行形同遺書的留言，內容提到：「媽媽對不起，我不知道怎麼成為一個更好的人，也不知道怎麼相信別人。」媽媽看了不禁潸然淚下，研判女兒遭人欺負，決定報警處理。

警方獲報後，從小茹手機的通訊軟體發現，案發前幾天，小茹曾向閨密哭訴遭乾哥哥性侵，恐因陰霾揮之不去才尋短。小茹媽媽知道後決定提告，要替女兒討公道，高院日前依強制性交罪判處阿勇5年6個月有期徒刑。

院方審理時發現，阿勇及小茹過去因打工認識，阿勇當兵後，休假時常約小茹見面。2016年9月，阿勇又約小茹及另名友人到台北市西門町的錢櫃KTV歡唱，直到凌晨4點才結束，因阿勇住在外縣市，加上喝到醉醺醺，小茹好心帶他回家休息。

未料，阿勇進房後，突然架住小茹，準備霸王硬上弓，小茹不斷哀求並高喊「出來」「你是有女友的人」等語拒絕，但阿勇當時是現役的海軍陸戰隊軍人，身材孔武有力，小茹死命抵抗，仍慘遭性侵得逞。

求助閨密 訊息成鐵證

小茹遭到蹂躪後，立刻用通訊軟體LINE、WhatsApp告知陳姓及黃姓姐妹淘，泣訴她無法接受遭性侵害，尤其不能接受和自己不愛的男生發生性關係，也不知道以後該如何面對乾哥哥，內容包括「跟阿勇打了一泡（編按：炮）」「我傻眼」等，還強調「我叫他出來，他還給我架著」，但那時天才剛亮，二人都沒讀訊息，接著她又傳訊給張姓友人。

張女看到訊息嚇了一跳，隨即回覆訊息質疑真假，小茹立即回稱：「我叫他出來他還不要」「整個被架著」，張認為阿勇喝太多酒可能失憶，又問：「對方當時有無意識？」小茹回答：「有，他還一直叫我名字」「我一直有叫他出來」「反正他還是繼續」「他還叫我一直看他」「而且我還一直跟他說他有女朋友」等。

其他二名友人醒來後，看到小茹的留言也立刻詢問詳情，小茹回覆的情節及內容均相同，三人後來也都到法院作證，指小茹曾說若是她不喜歡的人，無法和他發生關係，也有人稱小茹當時透露「我阻止了很多次」「對方力氣太大」「當時是被硬上」等語。

此外，小茹的友人們也在法院提出相關對話截圖，指案發後她們收到小茹的訊息提到：「我待在家會很想自殺，真的」「就只是在家會很憂鬱」「我現在處於一個自暴自棄的狀態，也不想更好，廢人一枚」等，盼能讓這匹惡狼受到重懲。

坦承犯行 到案又改口

而小茹的二名男同學也向法官表示，小茹身亡後，他們為了瞭解真相，曾經約阿勇到新店北新路麥當勞見面，當下阿勇一臉沮喪，承認自己未經小茹同意就性侵她，小茹也有反抗，他覺得很抱歉，並一再說對不起，二人聽了很詫異，要求阿勇回家立刻告訴父母他對小茹的所作所為，並到小茹的靈前上香致歉。

小茹的另位友人則說，案發後他曾透過臉書私訊阿勇，但對方矢口否認與小茹發生性關係，直到小茹輕生後，阿勇才傳訊息跟他說：「我不知道會這麼嚴重」「一片空白」「因為我做錯事」等，甚至表示「我會請家人跟阿姨（小茹媽媽）聯絡」「這是阿姨希望的」「後續我家人怎麼對我，我自己會處理」。

但阿勇到案後卻全盤否認犯行，還稱小茹的死與他無關，律師也根據解剖報告，指小茹下體周圍並無挫傷，也未驗出精液反應，加上小茹的弟弟當時就睡在案發地點隔壁，媽媽也住在樓下，卻沒人聽到小茹求救聲，恐有違常情，主張雙方應無發生性行為。

佯裝無事 遭重判嚴懲

不過，法官認為，小茹遺體是在案發後一星期才解剖，相關檢體可能因小茹沐浴盥洗或時間過久未能驗出，小茹被性侵的傷勢也可能早已痊癒，家人當時都關房門睡覺或住不同樓層，即使小茹疾呼，仍有可能聽不見求救聲。

最關鍵的是，法官認為小茹已不在人世，雖無法對案情表示意見，遺書也沒有明確表示是因被阿勇性侵而輕生，但她的閨密在案發後得知的訊息，及友人找阿勇質問的情節不但都相符，相關人等也都具結作證，因此認定阿勇犯行明確，由於雙方仍未達成和解，合議庭痛批阿勇未真心悔悟，還裝作若無其事，決定重判嚴懲。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★鏡週刊關心您，再給自己一次機會

安心專線：1925（24小時）/生命線：1995/張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

【全文】恐怖情人化身網紅 台大暴力男教人找真愛挨轟

【全文】男蟲瞎掰科技新貴欺騙感情 8前女友組婦仇者大反擊

【全文】呻吟鹹溼對話全都錄 台南衛生局長爆車震女祕書