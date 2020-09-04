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讓待辦事項變有趣　Fourdesire推新作《記事探險》

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▲▼Fourdesire,記事探險。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Fourdesire推出待辦事項App《記事探險》。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣App開發團隊Fourdesire四合願，繼2017年推出《記帳城市》後，再度發表新作《記事探險》。

如果你曾經使用過《記帳城市》這款App，一定會對於App整體介面，以及有趣的記帳方式相當有印象；Fourdesire這次也是以有趣的方式，來讓枯燥乏味的待辦事項變有趣。

Fourdesire指出，《記事探險》靈感來自Ryder Carroll風靡全球的「子彈筆記」概念，在管理工作和任務的同時，也提升人們對自己狀態的覺知（Awareness）；因此，有別於一般的待辦事項工具軟體，《記事探險》特地設計回顧介面、未完成事項整理介面等特別功能。

但事實上，現階段市面上早已有許多待辦事項紀錄的應用程式，《記事探險》究竟有何特別之處？Fourdesire執行長陳威帆表示，市面上的待辦事項App大多使用起來都會偏複雜，因此使用者體驗並不會太好，且略顯無聊。

但若是開啟《記事探險》App，目光會先被蔚藍的海洋、可愛的海島板塊所吸引。在這個國度中，使用者每完成一個待辦事項，海面上就會出現一座隨機造型的板塊。

▼《記事探險》App的使用者介面有別於一般的待辦事項App。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Fourdesire,記事探險。（圖／記者邱倢芯攝）

同日生成的板塊排成一列，代表當天完成的任務數量。隨著記錄更多事項，使用者將能蒐集到更多不同的板塊和奇觀。若使用者將任務標示為「進行中」，海面上則會對應出現一條滑水道，或是一座空橋。

Fourdesire注意到，傳統任務管理工具大多聚焦在「完成了幾個任務」，並教育使用者藉由「打勾」清理事項進而獲得成就感，因此不會呈現「未完成」的狀態。

然而，在《記事探險》中，使用者中止的任務將被轉變成一條斷橋、或是沒有蓋完的滑水道，讓使用者透過直觀的視覺化呈現，瞭解自己的時間並沒有浪費，僅是做了一次未成功的嘗試。

值得注意的是，《記事探險》App中有一個相當特別的功能，那就是「週期回顧」。使用者可以設定一段時間後來檢視未完成的事項，選擇移動到下一個計畫週期，或是再次審視後移除。

▼《記事探險》週期回顧功能。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Fourdesire,記事探險。（圖／記者邱倢芯攝）

《記事探險》App為免費下載（部分特殊場景仍須付費購買），iOS版本已在App Store開放預訂，將於9月23日正式推出；Android版本則預計於2020年底上架。

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