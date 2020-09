瘋電影／午夜0時的吻　灰姑娘與偶像的童話故事

文/賴賴

瘋言瘋語:

TA設定很清楚的校園純愛故事,所以只要是俊男美女就可以達標,低成本製作,漫畫式偶像劇操作,演員雖然演技非常不到位,但卻不穎醒整部片的整體感,劇情流暢好看,以灰姑娘作為故事基底,雖然小調整還是很雷同,卻又也好看。

這種型態的電影操作果然很適合學生市場,而這部片創造了大於980美金的票房,是非常成功的商業電影,以這種角度來改編童話故事,對於青少女少女和OL都具有相同的療效能力,童話不就是完成現實達不成的夢想。

好看。

片 名:午夜0時的吻

英文片名:Kiss Me at the Stroke of Midnight

類 型:愛情

上 映日期:2020-08-21

片 長:01時53分

導 演:新城毅彥(Shinjo Takehiko)

演 員:片寄涼太(Ryota Katayose) 、 橋本環奈(Kanna Hashimoto) 、 真榮田鄉敦

國 家:日本

語 言:日語

發行公司:傳影互動ifilm

劇情大綱



大明星V.S女高中生的灰姑娘秘密戀愛!

全校公認的超級資優女高中生花澤日奈奈,私底下的願望是希望能夠談一場「童話般的戀愛」。某日,當紅明星偶像綾瀨楓來到日奈奈的學校拍攝電影,無意間竟被日奈奈發現巨星的重大秘密,意外拉近了兩人距離,展開夢幻的秘密戀愛!生活環境天壤地別的兩人,要如何低調進行這段戀情?前所未有的挑戰正在等待著他們……

▲養女高中生符合灰姑娘的人設。

▲偶像特地送來修好的鞋子。

▲和偶像約會,就是可以把整座遊樂園包下來的霸氣。

