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瘋電影／午夜0時的吻　灰姑娘與偶像的童話故事

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文／賴賴

▲▼午夜0時的吻。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

TA設定很清楚的校園純愛故事，所以只要是俊男美女就可以達標，低成本製作，漫畫式偶像劇操作，演員雖然演技非常不到位，但卻不穎醒整部片的整體感，劇情流暢好看，以灰姑娘作為故事基底，雖然小調整還是很雷同，卻又也好看。

這種型態的電影操作果然很適合學生市場，而這部片創造了大於980美金的票房，是非常成功的商業電影，以這種角度來改編童話故事，對於青少女少女和OL都具有相同的療效能力，童話不就是完成現實達不成的夢想。

好看。

片　　名：午夜0時的吻
英文片名：Kiss Me at the Stroke of Midnight
類　　型：愛情
上　　映日期：2020-08-21
片　　長：01時53分
導　　演：新城毅彥(Shinjo Takehiko)
演　　員：片寄涼太(Ryota Katayose) 、 橋本環奈(Kanna Hashimoto) 、 真榮田鄉敦
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：傳影互動ifilm

劇情大綱

大明星V.S女高中生的灰姑娘秘密戀愛！
全校公認的超級資優女高中生花澤日奈奈，私底下的願望是希望能夠談一場「童話般的戀愛」。某日，當紅明星偶像綾瀨楓來到日奈奈的學校拍攝電影，無意間竟被日奈奈發現巨星的重大秘密，意外拉近了兩人距離，展開夢幻的秘密戀愛！生活環境天壤地別的兩人，要如何低調進行這段戀情？前所未有的挑戰正在等待著他們……

▲▼午夜0時的吻。（圖／yahoo）

▲養女高中生符合灰姑娘的人設。

▲▼午夜0時的吻。（圖／yahoo）

▲偶像特地送來修好的鞋子。

▲▼午夜0時的吻。（圖／yahoo）

▲和偶像約會，就是可以把整座遊樂園包下來的霸氣。

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