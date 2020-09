iPhone 6不能抓寶了！《Pokémon GO》將終止支援3作業系統版本

▲《Pokémon GO》10月更新後,將終止對Android 5、iOS 10、iOS 11,以及iPhone 5s和iPhone 6的支援。(圖/取自《Pokémon GO》官網)

記者王曉敏/綜合報導

人氣手遊《Pokémon GO》將於10月釋出更新,但這對使用舊設備的玩家來說可不是個好消息。《Pokémon GO》稍早公告,自10月遊戲更新後,將終止對iOS 10、iOS 11及Android 5.0 Lollipop的支援,iPhone 5S及iPhone 6的用戶也將無法再上街抓寶。

《Pokémon GO》稍早於官網公告,自10月中旬0.189版本發布後,使用iPhone 5S、iPhone 6以及Android 5、iOS 10、iOS 11作業系統版本的訓練家將無法啟動《Pokémon GO》,也無法使用遊戲中的寶可幣或道具。「如果想繼續遊玩《Pokémon GO》,請考慮升級裝置。」此外,官方公告也提醒玩家,為了能在新裝置上順利登入原來帳號,務必先將帳號及密碼留存在手邊。

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.