iPhone 6不能抓寶了！《Pokémon GO》將終止支援3作業系統版本

▲《Pokémon GO》10月更新後，將終止對Android 5、iOS 10、iOS 11，以及iPhone 5s和iPhone 6的支援。（圖／取自《Pokémon GO》官網）

記者王曉敏／綜合報導

人氣手遊《Pokémon GO》將於10月釋出更新，但這對使用舊設備的玩家來說可不是個好消息。《Pokémon GO》稍早公告，自10月遊戲更新後，將終止對iOS 10、iOS 11及Android 5.0 Lollipop的支援，iPhone 5S及iPhone 6的用戶也將無法再上街抓寶。

《Pokémon GO》稍早於官網公告，自10月中旬0.189版本發布後，使用iPhone 5S、iPhone 6以及Android 5、iOS 10、iOS 11作業系統版本的訓練家將無法啟動《Pokémon GO》，也無法使用遊戲中的寶可幣或道具。「如果想繼續遊玩《Pokémon GO》，請考慮升級裝置。」此外，官方公告也提醒玩家，為了能在新裝置上順利登入原來帳號，務必先將帳號及密碼留存在手邊。

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action. — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 31, 2020

值得一提的是，雖然iPhone 5S及iPhone 6皆可更新至iOS 12，卻仍舊被列入淘汰名單。對此《Pokémon GO》開發商Niantic向科技新聞網站《The Verge》表示，由於iPhone 5S及iPhone 6皆僅有1GB RAM，「我們不想因為特定設備而限制開發新功能。」

對開發人員來說，放棄對舊版本iOS系統的支援是相當普遍的，因為蘋果用戶對於新版作業系統的採用速度相當快。且雖然《PokémonGO》對設備性能的要求不及一些射擊遊戲，但作為一款AR遊戲，與其他手遊相比，更依賴手機的相機功能、GPS及3D視覺效果，同時也相當考驗設備的續航力。

Niantic指出，此改變僅對「一小部分每日活躍玩家」有影響，但對於那些不想或不能買入新手機的玩家來說，仍是個損失。

事實上，《PokémonGO》於今年8月起已終止支援32位元的Android設備，並瞄準發售5年以上的舊Android機款，包括HTC One M8及三星Galaxy S4、S5、Note 3等機款皆被列入不支援名單。