小米10至尊紀念版開箱　120W充電只有厲害

▲小米10至尊紀念版。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

小米日前舉辦了小米十周年主題演講，其創辦人雷軍也在演講中同時發表了十周年旗艦手機小米10至尊紀念版；而《ETtoday新聞雲》記者這次也透過3C達人廖阿輝取得了小米10至尊紀念版（亮銀版）進行拍攝。其中最令人驚豔的，並不是120x望遠鏡頭拍照表現，而是其隨盒所附的120W快充充電頭。

首先，先來看看小米10至尊紀念版的盒裝內容物，除了手機本體外，盒內還附上了透明護殼、Type-A轉Type-C充電線，以及120W快充充電頭。

▼小米10至尊紀念版盒裝內容物。（圖／記者邱倢芯攝）

小米10至尊紀念版隨附的120W快充充電頭體積相當大，充電頭長度快等於小米10至尊紀念版手機機身的一半，更不要說充電頭本身的厚度相當厚，對於時常需要外出攜帶充電器的使用者來說其實不算方便。

▲▼小米10至尊紀念版隨附的120W充電頭體積相當大。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，這個120W充電頭僅有一個Type-A充電孔，因此一次僅能「全心全意」替一部裝置充電，如果是需要替多部裝置充電的使用者可能也不那麼合適。

▼小米10至尊紀念版隨附120W充電頭僅有一個Type-A充電埠。（圖／記者邱倢芯攝）

雖然這個充電頭看起來有許多不便之處，但高瓦數充電速度就是快；根據廖阿輝的實測，透過這個120W充電頭替電力完全耗盡的小米10至尊紀念版（電池容量4,500mAh）充電，3分鐘就可以充電32%、5分鐘達45%、10分鐘63%，從0~100%全部充滿僅需要22分鐘。另外，因為充電瓦數夠高，因此這個充電頭也可以替筆電充電（最高65W）。

不過要注意的是，若是想要達到120W的快速充電，那麼需要在220~240V電壓的情況下才能達到；不過因為台灣一般電壓僅有110V，因此僅能提供96W的充電。但相比於大多數的充電器來說，這樣的充電表現也相當不錯了。

而在鏡頭方面，這次小米10至尊紀念版搭載了4,800萬超大感光元件超大畫素主鏡頭（f/1.85）、1,200萬畫素2x光學人像鏡頭（f/2.0）、4,800萬畫素望遠鏡頭（f/4.1），以及2,000萬畫素128度超大廣角鏡頭（f/2.2）。最多可提供120x數位變焦。

▼小米10至尊紀念版在拍照時，最多可提供120x數位變焦。（圖／記者邱倢芯攝）

另外在相機變焦超過15倍時螢幕中增加小窗畫中畫預覽，強化長焦相機使用體驗。而在前置鏡頭方面，小米10至尊紀念版使用了2,000萬畫素的自拍鏡頭；並支援8K/24P錄影、4K60P錄影。

▼小米10至尊紀念版實拍（2x）。（圖／3C達人廖阿輝提供）

▼小米10至尊紀念版實拍（5x）。（圖／3C達人廖阿輝提供）

▼小米10至尊紀念版實拍（10x）。（圖／3C達人廖阿輝提供）

▼小米10至尊紀念版實拍（120x）。（圖／3C達人廖阿輝提供）

整體而言，小米10至尊紀念版各方的表現都算不錯，尤其在充電表現方面更是驚人，對於手機有高度電力需求的人來說相當適合入手，且售價也算是親民，起價為人民幣5,299元（約台幣2.2萬元）；不過如果想要入手小米10至尊紀念版的米粉們可能要失望了，這款手機目前要引進台灣市場的機率並不高。

▼小米10至尊紀念版120x變焦也可拍攝月亮。（圖／3C達人廖阿輝提供）