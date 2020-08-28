快訊／蔡英文：100億基金護台灣豬農　「安全把關」標示美豬牛包裝

▲豬農過去曾抗議美豬進口。（資料照／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日下午臨時召開敞廳談話時宣布，在確保安全無虞的前提下，台灣將逐步開放美豬、美牛進口；她強調，政府已經備妥100億的基金確保豬農不會受到影響，且樂觀豬肉已經打開國際其他市場，正在跟好幾個國家洽商中。

在食品安全把關上，蔡英文表示，人民重視食安，政府很清楚，她保證政府會做好安全把關，強化肉品檢疫跟查驗，落實食品資訊，讓消費者可以選擇，從散裝到包裝食品，從零售到餐廳，或便當業者，都必須讓消費者得知食品資訊，以確保食品安全。

蔡英文表示，開放美豬、美牛進口，主要關鍵在於疫情後經濟振興過程，局勢改變中必須要掌握機遇，跟各個經濟體、國家可以有更深連結，尤其是在供應鏈重組過程中，台灣要扮演關鍵角色。

蔡英文表示，現在的國內豬肉的消費90%都是國產豬肉，因為國人比較喜歡國產生鮮豬肉，而進口豬肉只佔10％，美國比例更是小；此外，加上台灣處理非洲豬瘟、口蹄疫上都非常有效，讓豬肉產業有相當競爭能力，在疫病問題可以排除之後，是可以打開其他國際市場的，現在也在跟好幾個國家洽商，是有滿多樂觀期待的，而政府也會有100億基金確保豬農不會受到影響。