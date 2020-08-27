第11次申請假釋失敗　槍殺藍儂兇手恐在獄中度過餘生

▲2018年時，查普曼在獄中的留影。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

《多倫多太陽報》報導，美國紐約監獄系統發言人周三(26日)表示，近40年前槍殺搖滾巨星約翰藍儂(John Lennon) 的兇手查普曼(Mark David Chapman)第11次申請假釋失敗，這可能讓他未來在監獄中度過餘生。

報導稱，紐約州「懲教及社區監督部」發言人表示，假釋委員會拒絕了查普曼的假釋申請，他必須再等兩年才有資格繼續提交申請。 假釋委員會小組成員8月19日在水牛城附近的「 文德懲教所」跟查普曼進行了面談，面談結果的背後的理由並沒有被立即披露。

現年65歲的查普曼之前曾表示，他早已不是當年那個為博取名聲而槍殺藍儂的問題青年。在承認二級謀殺罪後，迄今他已經服刑20年。

約翰藍儂是搖滾天團「披頭四」的創始人。 該團解散後，藍儂在紐約獨立發展個人音樂事業。1980年12月8日，40歲的藍儂發行「雙重幻想」專輯後。參加了一次晚上錄音。當他回到曼哈頓上西區的家途中，查普曼正等著他，並當著她的妻子小野洋子面前向他連開4槍。這宗謀殺案震驚全球、也震驚了伴隨著「披頭四狂熱」成長的整整個世代。

自2000年查普曼有資格申請假釋的第一年起，小野洋子就堅定地反對釋放他。她的律師赫伯斯曼(Jonas Herbsman)說，她向假釋委員會提交了意見，並稱這些意見「與之前的信件內容一致」。

在2018年8月的一次申請假釋面談中，查普曼表示自己已經改過自新，儘管他說過自己不配獲得自由，但如果能夠重獲自由也是再好不過。

張查普曼2018年在獄中的照片顯示，現在的他比當年那個扣下扳機的他更瘦。他本人回憶稱，自己在沉迷於為成名而殺人的想法之前，曾多次告訴自己：「不要這麼做。」

查普曼在監獄醫院當過搬運工和輪椅維修工，他的妻子偶爾也會來探望他；他在案發前剛剛與妻子結婚一年多。