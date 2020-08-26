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三寸金蓮近照曝光！裹小腳成「肉型高跟鞋」腳掌全變型

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中國傳統有女性裹小腳的陋習。（圖／中青在線）

▲裹小腳的女子。（示意圖／中青在線）

記者鄒鎮宇／綜合報導

宋朝開始興起的纏足流行，延續到民國初期，甚至出現「三寸金蓮」這種美稱，但裹小腳卻會讓女子的腳掌完全變形，凹陷的腳掌形成「弓足」，成為當時美女的象徵。有網友PO出13張纏足的照片，讓不少人看完都嚇傻。

研究指出，纏足約起源於北宋，但初期的洗好為把腳裹得「纖直」但不弓彎，到元朝時則往纖小發展，明朝開時要求「足型弓彎」，延續至清朝出現「三寸金蓮」的說法，要求腳要小到3寸（約10公分）。

明朝纏足興盛，民間開始出現纏足婦女，一般少女須在5至8歲時開始纏足，除了拇指之外，其餘四指接往下，再用長布包裹、針線逢住，往往都會傳出少女們痛到慘叫，且難以下床走動。

此外，纏足通常在秋天進行，一方面是天氣涼爽可減輕痛苦，再來是裹腳時需內八走路，腳指容易長雞眼、發熱及紅腫，晚上蓋被子睡覺會非常難受，直到腳部肌肉萎縮，再讓腳部凹成弓型「折腰」，以石膏固定後才算完成「弓足」。

由於滿洲人沒有纏足習慣，清太宗1638年下令禁止婦女束髮裹足，直到康熙重申，都沒有認真執行，民間仍有不少人刻意維持；直到1912年中華民國發布命令禁止全國纏足，1929年派員督察，才讓纏足風俗消失。

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