比算命更科學　情感危機門診靠「一張照片」解析夫妻關係

▲林博：情感危機門診靠一張照片解析夫妻關係。（圖／聯新國際醫院提供）

記者楊熾興／桃園報導

有些人遇到婚姻感情問題，會去求神問卜、排命盤合八字，聯新國際醫院精神科主治醫師林博表示，不如用一張照片就能論斷人際關係，「照片會出賣很多細節」從肢體語言看出情感基礎及個性，比算命更科學、更精準，甚至可以告訴元配「為什麼外遇對象都比較醜」的答案。

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▲一張照片就能論斷人際關係，「照片會出賣很多細節」。（圖／聯新國際醫院提供）

林博說，這是勸夫妻雙方用理智面對婚姻的困難，而不是把法律當作最後手段，就算要離婚也要找到原因，在法律途徑前對症下藥，同時要讓小孩能安穩生活、彼此心平氣和面對離婚。林醫師提到，有人第一段婚姻嫁給酒鬼，第二段婚姻仍找了酒鬼，不斷重蹈覆轍，「會愛什麼人、被什麼人吸引，都跟童年經驗及父母有關」。

林博表示，因男女想法差異大，幫助他們了解自己的個性，與適合自己的類型是首要之務，而不是受外在條件吸引，林醫師舉例，有些男生屬高富帥類型，深受女性吸引，女性隨年紀增長後，最在意的是對方是否有忠誠度，但忠誠度與高富帥這2個特質往往衝突，若能提早了解適合的類型，再決定走入婚姻，擁有穩固婚姻的機率相對提高。

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