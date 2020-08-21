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5名千萬刷手狂買！孫芸芸首度缺席微風信義之夜　業績預估4.7億元

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▲▼ 岡一郎,畑明男,武智蜜多麗,書那娜出席微風信義榮耀再現之夜。（圖／記者張一中攝）

▲微風常務董事岡一郎（左三）與畑明男（左二）出席微風信義榮耀再現之夜。（圖／記者張一中攝）

記者鮑璿安／台北報導

微風信義榮耀再現之夜於今（21日）晚間登場，董娘孫芸芸首度缺席盛會，邀請演員張軒睿、范少勳以及歌手畢書盡與孫盛希等人出席，約在晚間五點後封館，消費者通過邀請函入場，誕生千萬刷手 5 名、百萬刷手 155 名，今晚業績預估可達 4.7 億，比起去年的4.6億元成長約2%。

▲▼ 畢書盡Bii出席微風信義榮耀再現之夜。（圖／記者張一中攝）

▲畢書盡Bii壓軸獻唱。（圖／記者張一中攝）

邁入第五年的微風信義之夜今年以「GLORIOUS NIGHT」為主題，雖然是董娘孫芸芸首次缺席，但仍是產生了千萬刷手 5 名、百萬刷手 155 名狂買珠寶，相較於去年（2019）百萬刷手多了35名，業績有所提升，今晚預估在6小時內可達 4.7 億，成長約2%，可見疫情後的「報復性消費」奏效。

▲▼ 岡一郎,武智蜜多麗出席微風信義榮耀再現之夜。（圖／記者張一中攝）

▲微風常務董事岡一郎（左）。（圖／記者張一中攝）

微風表示，今年自五月開始業績有明顯成長，很明顯感受到消費反彈力道增強，其中在精品的業績最為亮眼，整體精品珠寶業種，今年1至6月比起去年同期成長近120％，光是6月也比起去年同期成長近150％、7月成長超過197％。而在微風信義一樓的各國際精品，截至目前為止，業績都已經有破億的表現，第三、四季將會更佳亮眼。

今年場內也特別安排了消費滿5,000元以上發票或抵扣微風積點禮遇會員點數150點，可獲得香水占卜乙次，女生最愛的乾燥花也可在當日憑消費滿8,000元發票或扣微風積點禮遇會員點數200點體驗DIY自製，另也有DJ Mai孫麥傑的搖滾派對炒熱氣氛。

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