如何區分鼻塞、新冠肺炎「喪失嗅覺」　2種味道幫助分辨

▲（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

數月前醫生們從確診新冠肺炎患者的臨床反應得知，喪失嗅覺、味覺是重要的症狀，並於今年5月將其加入症狀清單。許多民眾因為感冒、鼻塞或其他呼吸道問題，也可能有類似的症狀，但研究人員認為兩者之間存有明顯的差異，確診患者更為嚴重，尤其是對於苦味、甜味，有明顯的差異。

據《太陽報》報導，歐洲一群專家對於確診患者和一般上呼吸道感染的30名病患，做了味覺、嗅覺喪失的比較，確診新冠肺炎的人難以分辨出苦味和甜味。這個結果讓專家認為能幫助開發相關測試，以便對疑似確診變患能夠更快的篩檢出來。

這個研究共對10名確診患者、10名健康的人和10名重感冒的病人，分別進行嗅覺和味覺測試，菲爾波特說：「我們發現新冠肺炎確者的患者，對於嗅覺的喪失更為嚴重。」他指出確診患者辨識氣味的能力較弱，尤其是對苦味或甜味，「似乎存在真正嗅覺的喪失。」

研究人員其中一位來自東安格里亞大學（University East Anglia）的首席研究員菲爾波特（Carl Philpott）說：「這真是讓人興奮啊！這代表可以用氣味、味覺的測試，來區分確診患者、感冒或經常感冒的人。」他表示，雖然這樣的測試無法取代從喉嚨採檢之類的正式篩檢，但是當無法進行常規測試或需要快篩，尤其是在地方基層、急診或機場等場所，就能夠提供替代選擇。

延伸閱讀

▸ 「屍變」劇情真實上演？美魔女死後7小時 伸手抓人求救

▸ 致命毒藥！蘭嶼珊瑚「爆發性白化」 報復性旅遊害的？

▸ 名校博班成地獄！她遭教授染指「上下都淪陷」崩潰墜樓 母淚揭狼師真面目