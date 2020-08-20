　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

首例！中國貨輪大買4000包走私菸　卸高雄港接駁船走私

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼最大貨櫃輪首航高雄港 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲上海貨輪欲在高雄港走私菸品。（資料圖／記者洪正達翻攝）

記者崔子柔／綜合報導

一艘從上海出發前往台灣的中國貨輪，昨日停靠高雄港，竟想走私4000包免稅菸品，市價超過50萬元，目前已由高雄關扣查，並將負責運送的船員及接駁船船長共2人，依違反海關緝私條例及菸酒管理法函送法辦。

根據《自由時報》報導，這是台灣各港口首次出現從輪船外側，將菸品吊掛至接駁船，企圖走私的案件，這艘中國貨輪從上海出發，行經基隆、台中，在昨日下午6點停靠高雄港。

▲▼高雄,高雄港,港口,國際商港,財經,貨輪,經濟,景氣,進出口,六都,貿易,投資,GDP,經濟成長率,港都,打狗。（圖／記者李毓康攝）

▲上海貨輪欲在高雄港走私菸品。（資料圖／記者李毓康攝）

高雄關指出，每次該船停靠台灣港口時，都會申報接近合法上限的免稅菸品，才讓海關起疑監控，結果發現貨輪船艉外側吊下一大包白色帆布包裝的物品至接駁工作船，然後駛離。

海關巡緝艇見狀立刻前往攔檢，發現內有4個黑色塑膠袋，又裝成8個紙箱，總共有4000包知名菸品。高雄關表示，這艘貨櫃船含船長共17人，都是中國籍，依規定，20（含）人以下的輪船，每艘可購買的免稅菸上限為500條，也就是5000包，所以4000包在合法範圍內，但船員必須報關，他們卻刻意從船艉外側吊掛置接駁船，明顯已違法。高雄關依違反海關緝私條例及菸酒管理法法辦負責運送的船員及接駁船船長共2人，並將菸品查扣。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
連在家都戴口罩…音樂老師仍染疫病逝　全家已經2死
梁云菲認做不到祝福金剛　痛訴分手後屈辱：祝福是給小嫻，你沒有
美國國務院正式通知香港　中止「引渡逃犯」等3項協議
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄警「帶妻露營」偷拍單身女洗澡！　1句話辯解仍被送辦

首例！中國貨輪大買4000包走私菸　卸高雄港接駁船走私

高利貸瘋狂逼債！「好好跟你玩」威脅傷害家人　他崩潰輕生

狗的報恩！女銀行員為了離世的愛犬唸經…牠幫助主人簽到1億元大單

台中吊車壓死2歲女童！一查相關牌照竟「全掛0」　通行證未申請就開上路

康友-KY董座涉掏空7億疑逃新加坡　帳房遭緊急約談「聲押禁見」

桃園34歲男修車一半…慘遭輾壓頭　路人發現送醫仍不治

永安漁港港區工作平台暗夜大火　火勢20分鐘撲滅2漁船部分受損

金門貨車倒退嚕撞廟...無人駕駛！　鄉親驚：鬼門開才第一天

板橋新建案地基掏空坍塌　警衛亭一半建物陷入地面

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

慈濟醫院「林北江醫生」意外爆紅！名字奇特成焦點...粉絲跪求合照

高雄警「帶妻露營」偷拍單身女洗澡！　1句話辯解仍被送辦

首例！中國貨輪大買4000包走私菸　卸高雄港接駁船走私

高利貸瘋狂逼債！「好好跟你玩」威脅傷害家人　他崩潰輕生

狗的報恩！女銀行員為了離世的愛犬唸經…牠幫助主人簽到1億元大單

台中吊車壓死2歲女童！一查相關牌照竟「全掛0」　通行證未申請就開上路

康友-KY董座涉掏空7億疑逃新加坡　帳房遭緊急約談「聲押禁見」

桃園34歲男修車一半…慘遭輾壓頭　路人發現送醫仍不治

永安漁港港區工作平台暗夜大火　火勢20分鐘撲滅2漁船部分受損

金門貨車倒退嚕撞廟...無人駕駛！　鄉親驚：鬼門開才第一天

板橋新建案地基掏空坍塌　警衛亭一半建物陷入地面

名校博班成地獄！愛女遭教授「上下染指」崩潰墜樓　母淚揭真面目

雜音未消「但信心持穩」！美股重回全球股市吸金王　投資專家：台股Q4展望仍正向

台灣輸出病例一天連爆3例　台大醫籲：控制不住就是「流行前兆」

女星出身「萬華望族」家產遍及中山區　送瓦斯還父債9000萬

高雄警「帶妻露營」偷拍單身女洗澡！　1句話辯解仍被送辦

林書豪屬無戶籍國民　入籍後仍需服1年替代役

每5個人就有1人會失眠！　4常見原因你是哪一種？

小羊／《精神病》金秀賢與徐睿知初夜　「這畫面」證明金秀賢猴急

3星座事業運超強！天秤工作愈換愈好、冠軍是百戰百勝的面試機器

隔空交火3次！陳時中要全面掌握篩檢　葉彥伯稱「疫調是地方權責」

血洗村獵頭傳說...巡守隊急出動　阿里山「千人洞」2男1女被尋獲

社會熱門新聞

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

男修車一半…慘遭輾壓頭不治

健身工廠求償3300萬　館長開直播找證人

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

吊車壓死童　相關牌照「全掛0」

高利貸瘋狂逼債　他崩潰輕生

報恩！女銀行員為離世的愛犬唸經…牠幫主人簽下1億元大單

清純妹18歲下海涉擄客勒贖　八大通緝找人

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

即／嘉義2歲童「遭捲入槽車」命危

台南妹睡夢中驚覺胸部癢癢！張眼見「媽男友」嚇傻

優良司機用「巧克力」誘拐！3度性侵弱智女

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

12星座這些舉動就是討厭你

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

辛龍痛失劉真　突寫6字引擔憂

王瞳曬「帶艾成見前男友」合照！

蛇精男驚爆全臉毀容！崩潰：不知道以後怎生活

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

「陶朱隱園」查嘸實價登錄！專家揭真相

更多

最夯影音

更多
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面