首例！中國貨輪大買4000包走私菸　卸高雄港接駁船走私

▲上海貨輪欲在高雄港走私菸品。（資料圖／記者洪正達翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

一艘從上海出發前往台灣的中國貨輪，昨日停靠高雄港，竟想走私4000包免稅菸品，市價超過50萬元，目前已由高雄關扣查，並將負責運送的船員及接駁船船長共2人，依違反海關緝私條例及菸酒管理法函送法辦。

根據《自由時報》報導，這是台灣各港口首次出現從輪船外側，將菸品吊掛至接駁船，企圖走私的案件，這艘中國貨輪從上海出發，行經基隆、台中，在昨日下午6點停靠高雄港。

▲上海貨輪欲在高雄港走私菸品。（資料圖／記者李毓康攝）



高雄關指出，每次該船停靠台灣港口時，都會申報接近合法上限的免稅菸品，才讓海關起疑監控，結果發現貨輪船艉外側吊下一大包白色帆布包裝的物品至接駁工作船，然後駛離。

海關巡緝艇見狀立刻前往攔檢，發現內有4個黑色塑膠袋，又裝成8個紙箱，總共有4000包知名菸品。高雄關表示，這艘貨櫃船含船長共17人，都是中國籍，依規定，20（含）人以下的輪船，每艘可購買的免稅菸上限為500條，也就是5000包，所以4000包在合法範圍內，但船員必須報關，他們卻刻意從船艉外側吊掛置接駁船，明顯已違法。高雄關依違反海關緝私條例及菸酒管理法法辦負責運送的船員及接駁船船長共2人，並將菸品查扣。