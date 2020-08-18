台南女床上詭異亡！頸部「一圈青黑」老公嚇傻　法醫：死因不明

▲死者的姐姐和妹妹18日晚間已抵達湖南機場（如圖），先飛往上海，明天再轉機到高雄小港機場。（圖／CTWANT提供，下同）



圖、文／CTWANT

在台南市區經營美容院的龔姓陸配7月19日清晨被家人發現有異，在床上疑似失去生命跡象，緊急送往醫院搶救仍宣告不治死亡，由於頸脖處有大圈可疑黑青，經法醫相驗，初步判定｢死因不明｣，死者家屬透過中華婦女聯合會協助聯繫奔走，經由移民署等主管單位同意，預計19日自上海飛抵高雄，防疫隔離後將配合我方檢警剖驗以查明死因。

據了解，現年46歲的龔姓陸配於7月19日清晨7時30分許，被趕著出門上班的先生發現她人雖睡在床上，卻完全失去意識且已無心跳呼吸，經報請救護人員協助送醫仍搶救無效而宣告死亡，且死時頸脖處有大片黑青，因此檢警初步相驗，認為死因仍有待進一步剖驗查明，檢方並希望先行冰存等死者大陸家屬來台後再會同剖驗。

▲居間協助死者家屬來台的中華婦女聯合會會長何建華。



死者在大陸湖南家鄉的姐姐和妹妹，經聯繫委託台灣的中華婦女聯合會會長何建華協助辦理入台奔喪相關手續，7月22日即陸續完成中央流行疫情指揮中通報核備及海基會、移民署等主管單位陸配親屬入境申請送件。

中華婦女聯合會會長何建華表示，龔姓陸配在內地尚有父母和2位姊妹，因其父母年事已高，遽逢變故，僅辦理她的2位姊妹來台處理後事。能夠在1個月屆滿當天順利來台，家屬表示非常感謝海基會、移民署在過程中給予的積極協助。

由於大陸來台需防疫隔離14天，台南檢警將配合防疫選定時日剖驗，根據了解，檢警初步懷疑死者疑似中毒猝死，但是何種毒以及如何中毒均有待進一步查明釐清。

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