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獨／花1萬2住4星級酒店　打開房門驚呆了…醫師怒PO網：雷到爆！

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▲▼一名醫生帶家人入住宜蘭羅東4星級溫泉酒店，進門發現床被凌亂，床頭櫃還遺留飲料、衛生紙，浴巾丟在地上，飯店人員卻態度傲慢面對，他直呼：雷到爆！ 。（圖／讀者提供）

▲醫生一家人入住4星酒店，進門發現床被凌亂，床頭櫃還遺留一坨用過的衛生紙（紅圈）。（圖／讀者提供）

記者陳以昇／宜蘭報導

台中市一名醫生利用週末假期到宜蘭羅東旅遊，入住一晚1萬2千元的4星級溫泉酒店，豈料進入房間後，發現前一個房客退房後，飯店根本沒有整理，床頭櫃還有一坨用過的衛生紙，通知房務人員後等了20分鐘也不見處理，他耐著性子跑到櫃台反應狀況，服務人員卻態度傲慢說「你旁邊等」；讓他直呼「真的太誇張！雷到爆XDD」。

▼床頭櫃還遺留飲料、衛生紙。（圖／讀者提供）

▲▼一名醫生帶家人入住宜蘭羅東4星級溫泉酒店，進門發現床被凌亂，床頭櫃還遺留飲料、衛生紙，浴巾丟在地上，飯店人員卻態度傲慢面對，他直呼：雷到爆！ 。（圖／讀者提供）

據了解，在台中市執業的江姓醫生因出差到宜蘭羅東，順便帶家人去旅遊，訂了2間4星級溫泉酒店的房間，花費2萬4千元，15日晚間6時許，一家人Check in後準備入住，未料才進到房間立刻被眼前畫面嚇傻眼，兩張床被單凌亂，床頭櫃還放著飲料罐，還有一坨用過的衛生紙，浴巾被隨意丟在地上。

▼浴巾被隨意丟在地上 。（圖／讀者提供）

▲▼一名醫生帶家人入住宜蘭羅東4星級溫泉酒店，進門發現床被凌亂，床頭櫃還遺留飲料、衛生紙，浴巾丟在地上，飯店人員卻態度傲慢面對，他直呼：雷到爆！ 。（圖／讀者提供）

江醫生直覺是前一個房客退房後，房務人員根本沒有整理，立刻打內線請人協助，沒想到他在房內枯等20分鐘，還不見飯店人員前來處理，為了不讓旅遊心情受到影響，他耐著性子從15樓搭電梯下樓，到櫃檯反應狀況，沒想到服務人員不但連一聲抱歉都沒說，還態度傲慢地說「你旁邊等」，最後換房收場。

事後他氣得將遭遇貼到臉書，直呼「完全無服務可言，雷到爆XDD」，他表示「宜蘭羅東是觀光旅遊勝地，不但台灣旅客喜歡去，連外國旅客也常到訪，一間4星級的酒店，竟然是這樣的服務品質，真的太誇張！」，截至目前為止，飯店還未對此事做出回應。

他奶奶的美麗小秘訣

▼房內垃圾桶也沒有清理 。（圖／讀者提供）

▲▼一名醫生帶家人入住宜蘭羅東4星級溫泉酒店，進門發現床被凌亂，床頭櫃還遺留飲料、衛生紙，浴巾丟在地上，飯店人員卻態度傲慢面對，他直呼：雷到爆！ 。（圖／讀者提供）

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