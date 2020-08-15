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梅根哈利「再買3億豪宅」！之前欠近億裝修費未償還...英國納稅人爆氣

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▲▼ 英國哈利王子夫婦,哈利,梅根,亞契。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國哈利王子夫婦為了有更多個人隱私，離開原來在比佛利山莊的豪宅。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

哈利與梅根在2019年斥資千萬台幣裝修弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage），引來「浪費納稅人血汗錢」的批評。如今這筆錢還沒償還，又有消息指出，他們得到查理王子的資助後，悄悄在加州聖塔芭芭拉（Santa Barbara），買下價值800萬英鎊（約3億台幣）的豪宅。

根據《每日郵報》報導，哈利夫婦本來住在比佛利山莊，擁有12間臥室、價值約5億台幣的豪宅，不過現在有消息傳出，為了「獲得足夠隱私」，他們在哈利的父親查爾斯王儲（Prince Charles）的資助下，已在7月初搬到加州的高檔社區，至今已經6周了。不過，還沒償還完當初弗洛格摩別墅的裝修費就買豪宅，這點也引來批評。

據了解，他們現在的新鄰居都是知名人物，例如在當地擁有數百萬英鎊房產的脫口秀一姊歐普拉（Oprah Winfrey）、艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres），還有好來塢男星艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）和蜜拉庫妮絲（Mila Kunis）夫婦。

▲▼弗洛格摩別墅,Frogmore Cottage。（圖／cc2.0／flickr／author:Karen Roe）

▲哈利夫婦以前住在弗洛格摩莊園內，曾經斥資千萬裝修。（圖／cc2.0／flickr／author:Karen Roe）

搬到更有隱私的地方定居聽起來沒什麼問題，不過他們連裝修費都沒還完就容易惹來詬病。哈利夫婦之前承諾每個月會付1.8萬英鎊（約70萬台幣），分期付完總價240萬英鎊（約9230萬台幣）的別墅裝修費，照這個速度來算，他們要用11年的時間來還錢。

王室專家席薇德（Ingrid Seward）表示，她能理解為何英國人民要知道新房的價格，只要哈利夫婦跟錢扯上關係，他們就不會再受到人民青睞。另外王室有消息人士表示，查理王子已經給予兒子金援，他也總對2個兒子慷慨解囊。

哈利夫婦在鼎盛時期，合併身價高達3300萬英鎊（約12.6億台幣），光他們在2月出席摩根大通（JP Morgan）在邁阿密舉行的峰會，發表一場演說就讓他們賺進70萬英鎊（約2700萬台幣）。

▲▼哈利王子及夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▲美媒踢爆哈利和梅根買了新「豪宅」並已悄悄入住約6週。（圖／達志影像／美聯社）

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