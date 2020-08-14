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從零再起的有錢生活！雲林男偽造三倍券…家中「神秘日記」內容曝光

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文／中央社

7旬蘇姓男子僅國小畢業，曾在印刷廠當學徒，夢想成為有錢人，因此鋌而走險，近30年來不只多次偽造國幣而入獄服刑，最近更順勢偽造振興三倍券，但還沒販售就被雲林檢警查獲。

雲林縣虎尾警分局今年7月底接獲彩券行報案，掌握蘇姓男子的身分，經查蘇男的背景，才發現他曾被刑事局、調查局中部地區機動工作站等單位查緝過，多次進出監獄，甚至造成妻離子散。

蘇姓男子昨天被警察拘提到案，現場查扣近新台幣250萬元的偽造振興三倍券、約35萬元的偽造百元鈔等證物，蘇姓男子對此不以為意，甚至還感到自豪。

警方在蘇姓男子租屋處發現一本日誌，其中一篇以「三度從零再起的堅持」，文內提到自己從小夢想成為有錢人，僅有國小畢業的他，不曾學過美術，即可製造出幾可亂真的偽鈔，即使被警察查緝多次，他仍堅持印製偽鈔，夢想能改變貧窮。

▲振興券、三倍券出現偽券，此案蘇姓主嫌（白髮者）年屆70有製造偽幣前科，所製板模非常專業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼蘇姓男子從小夢想成為有錢人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣出現偽造振興券集團，7月27日虎尾分局接獲彩券行反映有人持偽券購買刮刮樂，即查獲持偽造振興券消費的張嫌並經聲押獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方進一步調查，蘇姓男子7月15日領取振興三倍券，相隔4天後即偽造出第一代振興三倍券，隔數日又生產出第二代振興三倍券，原訂今天要北上購買可變色的墨水，改良製作第三代振興三倍券，但尚未交貨就被警察查獲。

雲林縣虎尾警分局偵查隊長李志文表示，蘇姓男子對外招募同夥及買家，為了讓對方知道他的技術好，還要對方上網搜尋他的名字，證明他偽造經驗豐富，技術成熟。

蘇姓男子還跟張姓乾女兒說，等振興三倍券印完獲利，到時再給她幾千萬元買房子，讓乾女兒深信不疑，甘願幫蘇姓男子拿偽造券試水溫。

誰知偽造券紙質太像玩具鈔且過於平滑，立即被商家察覺有異，也讓警方順藤摸瓜，成功破獲以蘇姓男子為首的偽造集團。

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