懷胎9月孕婦失蹤！　千里外找到「孩子消失了」...老公被罵翻堅稱肚子鼓鼓的

▲女子離家出走50多天後被找到。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

重慶一名肖姓人妻離家50多天，先前家屬透露，她已懷孕9個多月，因為產前抑鬱症離家出走。最新消息指出，警方已在千里之外的浙江找到該名女子，但她從未懷孕，近期也沒有生產，引起許多人討論。

綜合陸媒報導，家屬發出尋人啟事中寫道，33歲肖女身高158公分，體重75公斤，懷孕9個多月馬上待產，6月16日晚間11時因為產前抑鬱症，帶著簡易兩輪購物車離家出走，搭乘出租車到江口轉盤，之後在江口農貿市場逗留後不知去向。

肖姓女子失蹤50多天後，重慶市武隆區警方消息得知，她已在浙江金華被找到，於當地一間工廠打工，且並未懷孕，目前一切平安，但因為家庭矛盾，不願意回到重慶。而網路上傳聞，女子先前已生下孩子，只是假消息。

肖女士的老公陳某表示，妻子曾在2019年12月告訴他懷孕的消息，在孕期也有較為明顯的症狀，期間一直在武隆福康醫院產檢，但從未告訴他產檢結果。陳某的小女兒事後曾告訴爸爸，媽媽都是去醫院逛一圈就出來了。

陳某透露，妻子平日性格較為內向，自己根據妻子的朋友圈狀況推測她可能有產前抑鬱的症狀，而且在妻子懷孕期間，他曾多次摸過妻子肚子，「鼓鼓的」，希望可以當面跟老婆溝通，解決問題。

網友看了結果之後都傻眼，「我去 九個月的假肚子 這老公是怎麼做到不聞不問的」、「裝9個月還是需要演技啊，這個老公是有多不關心自己老婆」、「自己老婆懷孕沒懷孕都不清楚嗎？沒跟著去醫院做過檢查嗎？」、「158公分150斤 肚子鼓鼓的不是很正常嗎」。

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