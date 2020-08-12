10年好友借車撞壞「討保險當醫藥費」 他買新車崩潰：認清10年友誼

網搜小組／劉維榛報導

不少人拒絕借車，就怕出事，究責釐不清，更傷了親友間感情！一名男網友哀號，最近買新車，熱情邀約深交10年好友出門狂飆，回程時，對方希望可試開，豈料一隻野貓竄出來，急煞釀成意外。原PO透露，所幸車險都會理賠，不過好友卻討保險當醫藥費，讓他欲哭無淚！

一名男網友在論壇《mobile01》興奮表示，剛踏入社會兩年，靠著名列前茅的業績，終於買下人生第一台轎車，就怕狀況百出，原PO還保了車險、第三人責任險、駕駛人傷害險等，「畢竟是第一台車當然要未雨綢繆。」

新手入手後，原PO也揪10年交情的好兄弟，晚上熱血殺去宜蘭吃宵夜，回程時，兄弟直呼手癢，表明想試開看看新車，而原PO二話不說讓位，結果惡夢就在眼前！

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原PO一時疏忽表示，「忘記他家住在巷子裡面...路很小條，但他又開很快」，原PO坐在副駕駛提心吊膽，就怕愛車隨時會碰到旁邊的機車，說時遲，那時快，一隻野貓突然竄出，「我朋友嚇到轉彎急煞，然後就擦撞到右車頭，好在沒有到很嚴重！」

不過急煞過於猛烈，導致兄弟的眼角跟鼻樑受傷，兩人急忙奔區急診檢查，所幸傷勢無大礙，走出醫院後，兄弟察覺原PO一副苦瓜臉，開始急忙安慰「該保的都有保到吧，人沒事就好」，怎料下秒脫口而出「那我的醫藥費，可以用你的保險補給我吧？」

鬱卒的原PO心情更糟了，直言連生氣的力氣都沒有了，儘管保險都會理賠，不過隔年的費率會變貴，等於倒楣的是自己，「這些我都還沒跟他算」，況且原PO已仁至義盡，自掏腰包叫小黃，把朋友送回家休息。

如今過了兩天，朋友討醫藥費的嘴臉仍迴盪在原PO腦海裡，他感慨，「出這種事情真的讓人生氣麻煩又尷尬，目前在考慮這段友誼有沒有繼續存在的必要...但在那之前就是煩惱到底要請他賠多少？」

▲網友認為要講清出！（圖／翻攝mobile01）



文章曝光後，網友站在客觀立場建議，「如果是樓主開車導致乘客受傷，保險撥一部分給他也是合理，但是他是自撞跟樓主有何關係？我記得保險也可以授權追償，明年保費不會調整，問問你的保險窗口吧...不過這個10年好友看起來也只是酒肉朋友罷了」、「沒事，車別借人開，測試友情、愛情、親情的好方法，當你要出借，就心裡要有底了，最壞的打算是怎樣」、「你朋友感覺是因為相信你做事周全吧，但態度上...我是認為跟你要醫療費很扯」、「出險後明年的確會變貴（想當年不懂事），建議明年可以改用線上投保，算下來保費會便宜蠻多的」。