「前女友桌」真實上演！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

圖文／鏡週刊

喜宴擺上「前女友桌」原本只是網路鄉民的笑話梗，沒想到現實生活卻真實上演，一名翁姓男子利用時下流行的手機交友APP以科技新貴假身分詐騙女子感情和金錢，受害女子透過翁男的公司，才知道他只是工讀生，從2014年就開始以同樣手法騙愛騙財，至少已有8名女子受害。

本刊找到4名受害女，其中1名還和男蟲交往近2年、受傷最深，可謂人財兩失，目前8名前女友已組成「婦仇者聯盟」，準備控告他詐欺，除了要讓他接受法律制裁外，更不願看到有其他女生繼續受騙上當。「我們一定要阻止他再去騙其他女生！」

4名年約20多歲，身材姣好、長相甜美的女子大集合，不斷地咒罵，她們各自從事不同行業，原本的生活圈毫無交集，唯一的共同點是透過交友APP與一名男子翁嘉駿交往，都是翁男的「前女友」。

翁男「前女友們」集合起來接受本刊採訪，氣憤地咒罵：「這傢伙說謊成精，根本就是靠不斷結交新女友詐財！」接著4女一一分別聊起自己和翁男的交往過程，結果越聊越生氣。



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