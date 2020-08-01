立委集體收賄「白手套」起底！統領富二代坐擁北桃150億地產　單一房客月繳億元租金

▲▲總經理翁華利。（圖／資料照）

記者羅志華、葉國吏／台北報導

橫跨多黨的現、卸任6名立委，分別涉嫌於SOGO經營權案、殯葬業者土地變更案中，收取業者賄絡向行政機關施壓，而在SOGO案中，涉嫌替李恆隆送錢的白手套，竟是統領翁家第二代、百貨總經理翁華利，而另名白手套郭克銘，除曾在立委蘇震清底下做過事外，也曾任潘孟安助理，目前創立顧問公司，從事政治公關活動，全案檢調調查中。

翁家自清代來台，在新莊以麥芽糖店起家，後來家族投資房地產、百貨，創立統領集團，而自小留學日本、在外企業轉了一圈，於2010年回統領接班的翁華利，更於2016年大膽斥資10億元，改裝桃園統領百貨，2018年10月重新開幕時，桃園市長鄭文燦還親自到場祝賀，如今卻涉嫌替李恆隆行賄遭約談。

▲立委蘇震清涉嫌收錢向行政機關施壓，替李恆隆爭奪SOGO經營權，統領集團二代翁華利也因涉嫌送錢遭約談。（圖／記者屠惠剛攝）

根據《鏡週刊》報導，統領最大金雞母其實是北市忠孝東路上，以出租為主的東區統領商場，光是單一房客ZARA每年就付給統領至少上億元租金。由於翁家持有5成以上台北統領產權，加上自有的桃園店，「二個點都是在精華商圈的商用地產，粗估不動產價值就逼近150億元。」第一太平戴維斯估價師丁玟甄說。

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