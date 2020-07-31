快訊／10人集資爽中頭獎！北市銀行員想獨吞15億...台新回應了

▲台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出頭獎。（圖／記者黃彥傑攝）



記者邱茀濱／綜合報導

網傳北市大安區的威力彩頭獎得主，其實是台新銀行法金部門同仁的10名員工，雖然公司曾回應說是「純屬網友虛構」，但現在又爆出疑似有一人想獨吞獎金，堅持說那張彩券是自己買的並非合資。對此，台新金控今（31）日再次回應了。

台新金控表示，投注彩券屬於同仁下班後的私人行為，倘真的中獎相當恭喜他們，但強調「網上瘋傳本行法金同仁包牌中頭彩爆發集體請辭云云，純屬網友虛構。」

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事實上，威力彩史上最高頭獎31.24億元日前開出，兩注均分15.62億元，其中一注獎落台北市大安區「彩盈寶彩券商行」，事後被爆出該區頭獎得主是附近台新銀行法金部門的10名員工，並傳出已集體向主管提離職。

台新金控昨（30）日對此回應稱，目前沒有收到員工提離職的消息，利用下班時間買彩券是員工自由，如果真的中獎當然恭喜，但並沒有集體離職事件，純屬網友的虛構謠言。

不過，31日再度爆出LINE對話紀錄，還有辦公室現場照片，不免掀起外界諸多揣測。更有人爆出一段對話紀錄，目前已經在網路廣為流傳，其中一名中獎員工堅稱那張威力彩是自己買的，不願和其他合資者平分獎金，打算自己一個人獨吞，其他合資者目前已經準備要開告，但目前尚未證實這段對話紀錄真實性。

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