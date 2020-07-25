幸運兒是你？小7開出3張千萬發票　10元買報紙成富翁！

▲7-ELEVEN開出3張千萬發票，也推出3種中獎發票兌換方案。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

財政部今（25）日公布最新一期5、6月統一發票中獎號碼，統一超商也宣布共開出3位獲得千萬大獎、4位200萬得獎者；另外雲端發票專屬獎有２位百萬得主。其中千萬大獎得主裡，最低消費是在屏東市頭前溪門市花費10元購買一份報紙。

7-ELEVEN統一超商統計有3位消費者獲得千萬大獎，一人在嘉義市東區的嘉義大門市購買70元的CITY CAFE；一人在桃園市楊梅區的新楊欣門市購買60元的熱狗大亨堡及飲料；一人則在屏東市頭前溪門市花費10元購買一份報紙。



特獎200萬元部分共有4位得獎者，一人在台北市士林區的福氣門市購買零食、啤酒共354元；一人在台北市中山區的林森北門市購買茶葉蛋、地瓜及日用品共305元；一人在新北市永和區和和門市購買100元的日用品；一人則在高雄市左營區德昌門市購買日用品共花費180元。



另外，２位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在新北市土城區太陽城門市購買零食共花費39元；一人在新北市板橋區板安門市購買84元的即食食品與飲料。

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此外業者表示，7-ELEVEN打造最多元、便利的中獎發票兌換平台，自8月6日至31日止整合超過5,800家門市據點，推出3種中獎發票兌換方案，消費者可選擇現場兌換商品、儲值icash 2.0卡或餘額卡，不同方案加碼送購物金、OPEN POINT點數或儲值金，最高可獲贈10%加碼購物金。