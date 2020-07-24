Youtuber挑戰「三倍券價值最大化」藏洋蔥　網推爆：看到眼眶都濕了

▲YouTuber「那個女生Kiki」拍片分享如何將三倍券價值最大化。（圖／截自「那個女生Kiki」YouTube，下同）

圖文／CTWANT

行政院推出的「振興三倍券」已上路一段時間，不少店家紛紛推出各式優惠吸引消費者，民眾也無一不精打細算，想將三倍券使用出最大的價值。知名Youtuber「那個女生Kiki」就拍攝一支影片，挑戰將三倍券發揮最大價值，開心地吃喝玩樂之餘，也不忘購買物資做公益，令人感到溫暖。

影片開頭Kiki先開箱最近熱門的三倍券，接著到肯德基、ColdStone與添好運等餐廳，分別使用2張200元券和1張500元券吃東西，再分別得到600元商品回饋券、以200元購買到原價430元的2杯中杯冰淇淋（含脆餅）和500元現金抵扣券。

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▲Kiki估算後，最終獲得45330元的價值。





▲Kiki不忘購買物資做公益。

吃飽後再前往統一超商、家樂福大賣場購買物資，在統一超商消費1000元購買到2000元商品，在家樂福消費1100元則獲得一本4萬元優惠券。3000元的三倍券全數花光後，總共獲得45330元的總價值。

影片最後，Kiki也將用三倍券採購來的物資分送給台北車站的街友們，希望也能讓他們感受到溫暖與愛，更提醒觀眾三倍券也可用於公益、分享多種捐贈訊息，也表示該影片不開啟廣告盈利。

▲Kiki分享多種捐贈訊息。



網友看完影片後紛紛在下方留言「原來振興券還可以這樣用啊」、「覺得雖然可以獲得更多的優惠券，但是要用到那些優惠又要拿出更多的錢出來」、「前半段很有趣，後半段很溫馨」、「很棒的影片欸，教怎麼最大化三倍券的價值」、「看到後面的公益眼眶都濕了，感謝kiki的善意」、「微薄力量卻有很大的溫暖」。

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