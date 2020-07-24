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快訊／大台北連搶3超商！店員濺血　「21歲劫匪」躲泰安瀑布落網

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記者邱中岳、許力方／台北報導

大台北市區3小時內發生連3起搶案，歹徒一路持水果刀行搶，造成3名店員濺血，警方先行逮捕3名嫌疑人，晚間6時20分左右，警方在新北市七堵泰安瀑布抓到人，劫匪為21歲越南籍男子，詳細案情仍待進一步釐清調查。

新北市汐止分局偵查隊長陳盈元指出，本案由新北市刑大、汐止分局、樹林分局及北市信義分局組成專案小組，並報請士林地檢檢察官指揮偵辦，專案小組依據犯嫌住處為中心，擴大調閱監視器追查，研判他藏身山中可能性高，專案小組兵分五路，擴大搜索範圍，晚間6時20分於七堵泰安瀑布旁人行步道發現人，警方一擁而上將他逮捕歸案。

▲▼大台北連搶3超商！店員濺血　「21歲劫匪」躲泰安瀑布落網。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲大台北連搶3超商，21歲劫匪落網遭警方壓制。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼大台北連搶3超商！店員濺血　「21歲劫匪」躲泰安瀑布落網。（圖／記者邱忠岳翻攝）

▲警方擴大搜山，在泰安瀑布旁人行步道找到劫匪。（圖／記者邱忠岳翻攝）

新北市汐止一間超商24日凌晨0時許，一名男子持水果刀搶走5000元後逃逸，1小時後，台北市信義區另一間超商也遭搶，店員還遭刀劃傷，歹徒得手1萬多元後搭小黃離去，最後逃到樹林另間超商想再行搶，還動手打傷店員，但沒搶到錢就離去。

警方獲報後不敢大意，立刻展開追緝，而稍早消息傳出，信義分局帶回3名涉有重大嫌疑的外籍人士，晚間並在新北七堵泰安瀑布附近抓到21歲的越南籍訂姓劫匪。

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▼一夜搶3超商害店員濺血，越南籍男子躲山中。（圖／記者邱中岳、陳雕文翻攝）

▲▼汐止超商搶案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼新北市樹林超商遭搶，店員頭部濺血。（圖／記者陳雕文翻攝）

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