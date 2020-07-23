中共外交部：中方考慮不承認BNO護照為有效旅行證件

▲中中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國日前宣布持英國國民(海外)護照(BNO)的香港人，明年1月起可申請居留和入籍英國。中共外交部發言人汪文斌周四(23日)在外交部記者會上表示，中方堅決反對英方的行為，將考慮不承認英國國民(海外)護照作為有效旅行證件。

汪文斌說，英方不顧中方嚴正交涉，執意在BNO護照上搞政治動作，公然違背承諾，違反國際法和國際關係基本準則，對香港事務和中國內政橫加干涉，中方對此堅決反對。由於英方違反承諾在先，中方將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

對於英國改變BNO安排，中國駐英國大使館發言人稍早前批評，英方不顧中方強烈反對和一再交涉，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，嚴重違背自身承諾、嚴重干涉中國內政、嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並將作出有力回應。

大使館發言人指出，中英雙方之前曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不會給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權。中方重申香港已經回歸中國，是中國的一個特別行政區，香港事務純屬中國內政，絕不容任何外國以任何方式干涉，並敦促英方認清現實，客觀正確看待港區國安法，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。