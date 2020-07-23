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遭爆約炮人妻、拍A片！前妻加碼曝「睡了學童媽」　周士淵回應了

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中華隊前國手、裕隆隊助理教練周士淵。（圖／報系資料照）

▲中華隊前國手、裕隆隊助理教練周士淵。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

中華隊前國手、裕隆隊助理教練周士淵近日遭前妻爆料，他在2人結婚期間多次偷吃，不僅約砲、上酒店找小姐，還和SWAG直播主拍片，甚至睡過球迷和學童媽等。針對前妻指控，周士淵22日在個人臉書發出聲明，強調對方所說和媒體報導皆不是事實，自己已委託律師提出告訴，讓司法還他清白。

《鏡週刊》報導，周士淵前妻指控，裕隆籃球隊每年都會舉辦夏令營，邀請國小學童參加，而參與夏令營教學的周士淵竟和其中1名學童母親有染，她還曾為此致電球隊人士求證，「周士淵是否睡人家？」，結果對方回她「是不是一個媽媽？」讓她確信周士淵確實和學童媽媽有發生關係。

不僅如此，陳姓前妻先前更爆料，周士淵的性需求很大，結婚期間就曾多次在外偷吃，約炮、上酒店已不算稀奇，最離譜的是，他竟然和情色直播主拍攝多P無碼A片，雖然在影片中沒有露臉，但自己畢竟曾是對方的另一半，對其身體特徵與感覺暸若指掌，一看就知道畫面中的人物是周士淵。

對於上述說法，周士淵發聲明回應，指「針對我周士淵遭前妻陳韋彤女士於各大媒體上披露之新聞，其敘述與事實有所出入，發表澄清聲明如下：1、前妻陳韋彤女士披露媒體與事實不符，我已全權委託律師提出訴訟，目前已進入司法程序，靜待法院判決還我公道。2、家務事造成社會大眾的關注與討論，也浪費新聞媒體的報導及社會資源，我感到非常抱歉，在此致上最深之歉意。」

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