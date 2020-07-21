溫馨玩水上摩托車…父遭拋飛落海！　8歲女童「迎面撞船」慘死

▲ 享受水上摩托車的刺激時應注意安全。（圖／達志影像／美聯社，與本文無關）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙渡假勝地日前發生驚悚事故，一對父女在東南部莫夕亞地區（Murcia）拉曼加（La Manga）的湖邊一起享受水上活動，未料父親意外從水上摩托車上落水，還在車上的8歲女童迎面撞上湖上一艘船隻，獲救時已經失去意識，不幸身亡。

《太陽報》20日報導，女童和父親19日下午在沿海鹹水潟湖馬爾梅諾爾（Mar Menor）湖中乘坐水上摩托車（Jet Ski），過程中父親被拋入當地知名酒吧Escuela de Pieter附近的水中。水上摩托車持續在水上滑行，與一艘船相撞，車上的女童受到重傷，被從水中救出時已經沒有知覺。

當地警察及救護車趕到現場，醫護人員試圖在船上救治女童，但她仍在事發約1小時候不治死亡。西班牙紅十字會派出緊急應變小組，為這對父女的家人提供心理支援。

事實上，今年稍早也有一名英國男子詹姆士（Billy James）因水上摩托車事故喪命。事發當天上午，他和友人在英格蘭西南部德文郡（Devon）泰格茅斯海岸一起購買一輛水上摩托車，獨自乘坐時發生意外。他19歲的女友史維恩（Morgan Schween）悲痛表示，「他以前就騎過，也一直想擁有一輛屬於自己的水上摩托車。」

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