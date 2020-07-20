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資深媒體人楊盛昱「接任世新大學副校長」！校方引進好萊塢級教學設備

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▲▼ 世新大學副校長 。（圖／世新大學提供）

▲資深媒體人楊盛昱將擔任世新大學副校長一職。（圖／世新大學提供）

突發中心／台北報導

TVBS執行副總經理、資深媒體人楊盛昱將於8月1日起擔任世新大學副校長一職，並出任專任教授。同時，前中天董事長潘祖蔭、前中視總經理趙善意、知名藝人寇世勳等業界菁英，109學年度起也都將在世新執教。加上世新這兩年積極引進的最先進專業設備，充份展現世新致力打造國際一流學府的企圖心。

世新大學近年不斷豐富教學設施與專業師資，並透過產學合作與業界接軌，邀請媒體界的權威級新聞人加入，如前中央社董事長黃肇松、前新新聞社長王健壯等都陸續獲延攬擔任教授。在課程的安排上，也力求理論與實務的結合。

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世新大學108學年度首度與TVBS產學合作，將課堂與實際電視節目結合，製播「新。聞之間」節目，在電視和網路播出，獲得熱烈迴響、佳評如潮，開創學生高參與度的新產學合作模式。而這項史無前例的合作，是在世新大學董事長周成虎、校長吳永乾和時任TVBS執行副總的楊盛昱共同討論創造的。

豐富教學資源，保持與市場脈動一致，也是世新與時俱進的重大工程。歷時三年建設完成的「全媒體大樓」，作為世新大學推廣全媒體教育的教學基地，擁有最先進的虛擬動作捕捉、4D影廳、5.1錄成音室等設備。世新大學也吸引了美國有線電視網CNN的關注，成為CNN在臺灣唯一的合作大學，世新學生因此得以運用CNN豐富的新聞資料庫資源，進行新聞與報導的製作。

▲▼ 世新大學副校長 。（圖／世新大學提供）

新冠肺炎期間，AI人工智能和虛擬經濟的主題，被廣泛討論。而在世新校園裡，也出現了名為KiwiBot的迷你「送餐機器人」，這個全亞洲唯一的校園送餐機器人，是與美國丹佛大學、柏克萊大學、聖荷西加州州立大學等六所世界名校同步的產學合作項目。

親自引進送餐機器人的世新董事長周成虎說，「透過開闊思維的產學合作模式，為學校增加最頂尖、最新穎的教學設備及環境，是保持學校創新活力的一項重要使命。在新的學年，世新將建置、啟用全台唯一與好萊塢同步的大型綠地攝影棚大樓，務求世新的學生在吸收專業知識的同時，也得以浸潤於接軌國際與時代尖端的學習環境中。」

吳永乾校長強調，「大學教育已跳脫傳統，必須透過產學合作，才能有效增加學生的就業競爭力，世新的辦學特色即是學用合一，希望讓學子在畢業前擁有一技之長，無縫接軌成為就業市場的當紅炸子雞。」他說，世新大學連續三年蟬聯企業最愛聘用的私校冠軍，證明了世新的辦學理念和方向符合時代需要，除了延攬楊盛昱等專業人士加入學校的經營管理團隊外，亦將進行學系改造，如人文社會學院的英語學系，擬於110學年度申請改名為英語暨傳播應用學系，口語傳播學系更名為口語傳播暨社群媒體學系等，都是把理論和實際融合為實用科學的具體展現。

楊盛昱則表示，「過去40年的媒體生涯，從新聞到節目，從製作到工程，他親歷且主導了媒體從模擬而數位、標清到HD、4K的過程，也透過跨年演唱會、三大男高音紫禁城演唱會等無數大型活動的主辦，及網路直播、社群活動的策劃執行，接受了從大眾到分眾傳播的洗禮。重回母校校園，對楊盛昱來說將是一次全新的試煉，他希望能在產學有機結合的概念下，帶給學弟妹一些更務實的學習體驗。」

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