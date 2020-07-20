白色賓士狂追！台中騎士衝警局求救：後車箱有球棒…警攔查只見這幕　他秒改口

▲▼白色賓士男一路追逐騎士到警局前，嚇得他向警員求救。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

記者白珈陽／台中報導

台中沙鹿分駐所18日下午16時許發生一起事件！一名37歲的蘇姓騎士騎到派出所前，向員警請求協助，表示32歲吳姓賓士車駕駛要從後車箱拿武器攻擊他。警方隨即出動多名員警上前詢問，發現2人在中山、七賢路口發生行車糾紛，吳男才會沿路狂追要上前理論，但經盤查後並未發現任何武器，吳男車內只有一名小朋友。

蘇男18日16時許行經台中市沙鹿區中山路與七賢路口時，與開著白色賓士車的吳男發生行車糾紛，蘇男疑似是不滿吳男轉彎車未禮讓直行車，心生不滿騎機車上前理論，並對吳男口出穢言，導致吳男一怒之下，開車一路追逐蘇男。雙方追逐到沙鹿分駐所附近時，蘇男嚇得騎到派出所門口向員警求助，稱吳男要從後車廂拿棒球棒及其他武器攻擊他。

多名員警一聽，立即衝出派出所，掏甩棍攔住該部白色賓士車，但經盤查吳男及該部白色賓士車車內及後車廂後，沒有發現蘇男所說的球棒，也沒有發現任何違禁品或棍棒等物品，車上僅有一名小朋友。

警方隨即將雙方帶回所內釐清案情，蘇男改口供稱「只是臆測」，沒有目睹吳男持球棒攻擊他；吳男則稱，會開車追逐是因蘇男對他口出穢言。經員警詢問後，雙方均表示暫不提出任何告訴。

發現年輕的小祕密！