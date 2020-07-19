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女山友攀登安東軍山摔倒「膝蓋撕裂」　黑鷹直升機馳援

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▲郭女攀登安東軍山不慎摔倒，空勤總隊出動黑鷹直升機於河床邊將郭女救起。（圖／空勤總隊提供）

▲郭女攀登安東軍山不慎摔倒，空勤總隊出動黑鷹直升機於河床邊將郭女救起。（圖／空勤總隊提供）

記者白珈陽／南投報導

郭姓女山友與14名友人，日前攀登位於花蓮縣萬榮鄉及南投縣仁愛鄉交界的安東軍山，18日郭女不慎摔倒造成左膝蓋撕裂傷無法行走，需要救援，空勤總隊19日獲報，於上午9時許從台中市清泉崗機場出動黑鷹直升機馳援，並於10時許找到郭女，將她背運至艙內，隨後返回清泉崗機場，將郭女送醫治療。

安東軍山位於花蓮縣萬榮鄉萬榮村與南投縣仁愛鄉親愛村之間，海拔高度3068公尺，屬於中央山脈，也是台灣百岳之一。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊表示，19日上午9時5分獲報，一行15人登山小隊14日由屯原登山口入山，前往攀登安東軍山，原預計19日下山，但其中一名郭姓女山友（52歲）18日不慎摔傷，造成左膝蓋撕裂傷，意識清楚，無法醒走，據報已搬運至萬大南溪第二支流會口處待救，因地處偏遠且須經過崩塌地帶，地面搜救人員不易救原，遂申請空中緊急救護。

空勤總隊派遣UH-60M黑鷹直升機執行任務，機組員於同日上午9時45分許從清泉崗機場起飛，於10時4分到達目標區上空並開始搜尋，發現郭女後，直升機即盤旋下降，評估河床地形後降落於河床邊，由特搜員出艙以人力背負方式將郭女搬運進艙，隨後起飛返回清泉崗機場，於10時30分落地，將郭女交由救護車送醫治療。

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關鍵字：

安東軍山

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