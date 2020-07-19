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3年砸下3000萬！　台達攜手台科大成立研發中心育電子產業人才

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▲▼ 。（圖／台灣科技大學提供）

▲「台達-台科大聯合研發中心」透過師生和產業密切互動，強化學生實戰經驗。（圖左起）參與台達產學合作計畫的台科大電子所博士班學生岳軒宇、游騰麒 。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台達與台灣科技大學日前宣布合作成立「台達-台科大聯合研發中心」，以電源管理為核心，3年至少3千萬的經費，中心成立初期，將以綠色機房及儲能系統動態模擬為研究核心，電機系與電子系為首波合作重點，未來計畫分別投入5G、雲端、人工智慧等方面之技術研究。

台科大指出，該研發中心將安排台達研發人員進駐，與台科大師生共同深入研究，向下紮根落實人才培育。中心亦結合台科大國際產學聯盟資源，獲得科技部「產學研發中心計畫」補助，實現產、官、學三方結盟，通力打造企業國際競爭優勢。

台科大校長廖慶榮表示，很樂見台科大與台達推動聯合研發中心成立，共同提升台灣電力電子產業競爭力。台達業務範疇相當多元，並以提供節能的解決方案為企業使命，台科大師生兼具研究基礎與實務經驗，期待「台達-台科大聯合研發中心」的合作，協助企業需求，解決客製化的業界難題，並透過師生和產業密切互動，強化學生實戰經驗，培養解決問題能力，畢業後不但無縫接軌，更可持續在專業領域研究並為台灣電力電子產業有所貢獻。

▲▼ 。（圖／台灣科技大學提供）

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▲台達與台科大宣布合作成立「台達-台科大聯合研發中心」，科技部產學司司長邱求慧（圖左四起）、台科大校長廖慶榮、台達電子營運長張訓海為聯合研發中心揭幕。（圖／台灣科技大學提供）

科技部產學司司長邱求慧表示，科技部持續透過產學合作培育更多人才，台科大是台灣所有科技大學的龍頭，而台達在交換式電源以及多項節能方案領導業界，更重視研發以及企業社會責任。本次產學研發合作，可謂是強強結合，期待未來培育更多企業所需的人才，縮短學用的落差，科技部樂見其成，也呼籲更多企業加入產學合作行列。

台達總經理暨營運長張訓海表示，台科大在電力電子領域的師資及學生專業質量均為標竿，因此台達決定強化與台科大的合作，共同培植未來發展所需要的核心技術以及解決方案人才。台達重視研發創新，近年投入研發的經費占總營收8%以上，若以過去的產學模式要因應隨時變化的技術或需求並不容易，因此台達改用解決方案的思維和學校合作，並透過即時溝通，降低過往學界和業界對研發成果的認知落差。台科大在人工視覺影像分析技術亦有豐沛能量，將同步計畫與資工系、機械系等系所，針對人工智慧應用及智慧製造緊密合作。

▲▼ 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台達暨台科大聯合研發中心揭幕，產官學合作。台科大校長廖慶榮（左）與台達電子營運長張訓海（右）代表簽約，科技部產學司司長邱求慧（中）見證。（圖／台灣科技大學提供）

參與台達產學合作計畫的台科大電子所博士班學生岳軒宇，協助台達研發應用於雲端伺服器的電源供應器。岳軒宇表示，因為用電量大，電源效能必須更好，雲端伺服器系統需要體積更小且功率更高的功率因數修正器(PFC)，參與這部份的技術開發，讓他有機會和台達主管、工程師開會溝通和學習，接觸業界實務，不再只是單純做研究，與業界合作開發更需要考量成本、安全規範等，累積很重要的實務經驗。

 

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