小浣熊悲歌／面對野生動物，要用這3點教育孩子！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

這陣子國旅振興，朋友想揪我去某座休閒農場玩，說那邊有好多可愛的小動物，可以讓孩子餵食、親近大自然，「還可以抓起來拍照喔！」當朋友講得口沫橫飛的時候，卻見我一臉為難，吞吞吐吐地說出這幾個字：「謝謝你想到我們，但我其實不喜歡帶小孩去這種地方…。」哇，乍聽之下，我這人真的很難相處耶～不過您先聽聽我的理由吧！

雖然從來稱不上是什麼關懷動物的人道主義者，但幾年前，我曾經在粉絲團提及，自己不太愛帶孩子去動物園、水族館等地，這是因為我認為野生動物，應該在大自然裡奔跑、悠游，而不是被放置在籠子跟魚缸裡，做為人類的教具和觀賞物。

我不是沒有嘗試過，之前帶著女兒DAHLIA到木柵動物園，不知道為什麼，一看見那些野生動物，繞著人工打造的棲息地打轉，出現種種強迫行為，我就不禁替牠們感到難過，完全開心不起來，對照旁邊興奮出遊的小學生，這位奇怪的媽媽，很勉強且凝重地繞行一圈（苦笑）。

既然已經到了這裡，我仍得落實生態教育的環節，除了引領孩子認識「這是什麼動物？會在哪裡棲息？」我還是抵不住內心的煎熬，告訴女兒這是人工環境，「並不是牠們原本該待的地方！這些動物可能由交換、購買而來，也有少部分是被棄養，由園方收留，但不管是哪種，野生動物住在這裡，都並非牠們所願。」

「您可曾想過，在拍照打卡之餘，這些野生動物離鄉背井的心情嗎？」

不是可愛、珍奇，就該被人類捕捉豢養！現在坊間有很多營業場所，以「和動物親近」為號召來招攬生意，前陣子被爆出虐待的浣熊咖啡廳就是一例！小浣熊是野生動物，根本不適合在都市叢林生存，卻見許多親子檔、網路名人蜂擁而至，名為觀察動物，實為一窩蜂在獵奇，根本破壞大自然的生態循環！

很多學者認為，人類是世界上最殘忍也最不環保的動物！單純以「人」的思考角度來看，為了知識傳承，動物園、海生館等地，當然有存在的必要性，但身為父母，真的不要用「動物們住在這裡，有人伺候真好」的想法去教育孩子，野生動物不該是人類的玩具，牠們犧牲自由來當我們的教材，理當獲得感恩與厚待。

再次統整，面對野生動物，我們該用怎麼樣的角度去引導孩子？

1、啟發孩子思考自然環境與野生環境的差別！

向孩子介紹動物名稱與習性時，提醒牠們原本不該住在這裡。

2、不去以動物為號召的商業活動或場所！

像是小浣熊、貓頭鷹餐廳，或是使用動物表演的馬戲團等等，當大家為這些動物做出討喜、擬人化及高難度的動作喝采時，觀眾不會知道背後隱藏的血淚，我們絕對要抵制這樣的商業行為。

3、時時提醒孩子要對這些動物心存感激！

台灣農家有借助牛耕，所以不吃牛的習慣，這放在其他動物身上，也是需要被同理對待的，當然我不是鼓吹素食，畢竟自然食物鏈，沒有什麼好偏激的，但心懷感恩很重要！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。