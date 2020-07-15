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「台灣噴射機」藏毒被捕關鍵曝！上車「少一個動作」...朋友的朋友送他　

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記者張君豪／台北報導

15日凌晨零時左右，台灣職籃寶島夢想家隊當家後衛張宗憲，搭多元化計程車行經台北市市民大道、安東街口時，遭遇大安警分局警備隊警員盤查，警方攔查發現後座乘客未繫安全帶，好心敲窗提醒，但乘客搖下車窗車內卻傳來濃厚的大麻味道，警方懷疑他抽大麻於是請他下車接受調查，張男辯稱自己抽電子煙，警方用毒品快篩試劑測試煙油發現有二級毒品大麻成分，依法將張宗憲逮捕。

▲大安警方說明逮捕球星張宗憲過程。（圖／記者張君豪攝）

▲大安分局警備隊長李易書說明逮捕球星張宗憲過程。（圖／記者張君豪攝）

▲大安警方說明逮捕球星張宗憲過程。（圖／記者張君豪攝）

▲大安警方說明逮捕球星張宗憲過程，他坐在車後座因未繫安全帶遭警方盤查。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，張宗憲被告知權利義務時相當驚訝，渾然不知自己持有煙油有大麻成分，但對警方查緝毒品過程相當配合，他向警方表示煙油是日前與友人在外聚餐派對時，「朋友的朋友」介紹送給他的：「你有在抽電子煙，你試試看這個不錯！」

但張宗憲無法交代清楚所謂「朋友的朋友」究竟是誰？僅表示過了一段時間他也忘記朋友的真實身分，僅記得那名友人的外號，警方認為他供詞避重就輕，偵訊後依違法毒品危害防制條例將他移送法辦；但張宗憲對於自己的法律權益相當重視，連夜聘請律師陪同偵訊，偵訊過程約一個多小時完成。

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