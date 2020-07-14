和暗戀校花住同棟忍不住！男大生偷拍她洗澡再勒索沙龍照遭判刑

▲阿榮以手機偷拍愛慕的同學被判刑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

男大生阿榮（化名）與顏值媲美校花的同學小玉（化名）在桃園市同一棟大樓租屋，一天阿榮趁小玉在洗澡時竟用手機偷偷拍下，畢業後還想以此威脅她交付沙龍照，阿榮被依妨害秘密等罪判處拘役60天、賠償20萬元精神撫慰金。

根據《自由時報》報導，阿榮2016年初和小玉在同大樓租屋，他因小玉身材姣好、外貌可人、皮膚白皙的特點產生愛慕，有次他在3樓的浴室走廊外發現是小玉正在洗澡，興奮得用手機偷拍下一張照片。

阿榮畢業後搬至高雄市住處，他2018年6月3日下午用通訊軟體傳送當時的沐浴照給小玉，並要脅她交付多張沙龍照。小玉才知道2年前竟然被偷拍，馬上通報警方，並向阿榮求償50萬元精神撫慰金。

阿榮坦承他的作為，但認為小玉開出的精神慰撫金過高，僅願意賠償2萬元和解。

橋頭地院刑庭調查，根據小玉提供的對話內容，阿榮因愛慕她所以偷拍，卻威脅她要交出更多照片，已涉及刑案部分，被依妨害秘密等罪判處拘役60天，得易科罰金。

承辦民事的法官則考慮到2人為大學同學，而阿榮並未將照片公開、散布，並未擴大小玉精神上的傷害，另考量偷錄次數等情形，認為他賠償20萬元比較合理。