多比較才不會吃虧？陽明大學研究揭秘：大腦因「比較」導致決策錯誤

▲副教授吳仕煒（中）利用fMRI發現大腦估算機率的神經基礎。（圖／陽明大學提供）

記者崔至雲／台北報導

多比較才不會吃虧？陽明大學神經科學研究所首度發現人類大腦往往因為「比較」才導致決策偏誤，讓人腦在經歷一連串低機率的黑天鵝事件後，會傾向高估真實事件發生的機率；反之在經歷一連串高機率的灰犀牛事件後，則會傾向低估真實事件的機率。

生活中許多決定，往往是在不同選項之間比較後的結果。但陽明大學神經科學研究所副教授吳仕煒和他的指導學生林瑋翔卻發現「比較」是造成大腦錯估機率的關鍵因素。他們透過一系列樂透彩券實驗，並結合功能性磁振腦造影和神經計算模型，為機率評估找到相關的腦神經機制，發現大腦對於不確定事件的機率評估，會因為比較的心理而容易受到情境影響，造成不是過度高估，就是過度低估機率的情形，也因此導致錯誤決策。

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▲論文第二作者美國史丹佛大學心理系教授Justin Gardner。（圖／陽明大學提供）

研究團隊指出，參加實驗的34名受試者在玩樂透彩券的同時，透過磁振造影紀錄大腦活動。受試者在實驗過程中會碰到六張彩券，分別有10%、50%、90%三種中獎機率，在受試者只能透過不斷玩彩券的方式來估算中獎機率。令人訝異的是，即便某張彩券真實中獎機率是50%，但受試者會因為短時間內期經歷較多10%低中獎機率彩券，傾向高估真實彩券的中獎機率，反之經歷較多90%高中獎機率彩券時，會傾向低估中獎機率。這種影響大腦做出機率評估的「情境效應」(context effect)，只有當中獎與否最難預測時，例如50%中獎機率的彩券，人們愈容易陷入比較的泥沼中形成誤判。

▲論文第一作者林瑋翔目前正在瑞士洛桑攻讀博士。（圖／陽明大學提供）

另一方面，研究團隊也透過功能性磁振造影發現，大腦中的腹內側前額葉皮質 (ventromedial prefrontal cortex)、腹前扣帶迴皮質 (dorsal anterior cingulate cortex)、右側頂葉內側溝 (right intraparietal sulcus)，是受到情境效應影響最顯著的腦區。研究團隊利用機器學習的分析方法，發現這三個腦區的活動能準確預測不同決策者在機率評估中，受情境影響程度的個別差異。

吳仕煒表示，大腦雖然是非常強大的計算機器，但其中的一項不完美，在於容易被情境所操弄。他說，情境之所以有影響力，在於兩個關鍵因素．一是不確定性，另一個是比較。當我們對於某件事情是否會發生的不確定愈高時，大腦愈容易受到情境影響，以至於做出高估或低估其發生可能性的評估。除了對日常決策會有影響外，這對許多需仰賴機率或風險評估的行業和公共政策，也會有明顯的影響。

這項研究由陽明大學與美國史丹佛大學合作，首次發現機率評估受情境影響的神經機制，並發表在國際頂尖期刊PLoS Biology。

