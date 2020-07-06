投書：效率低落　教育部獎補私校嚴誤延誤

▲ 為私校點燈。（圖／記者崔至雲攝，資料照片）

台北訊

為德不卒！台北市高等教育教職員協會對於教育部獎勵補助私校經費延誤半年，發出不平之鳴，希望教育部要好好加把勁。

臺北市高等教育教職員協會投書全文如下：

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台灣的公立大學有低學費的先天優勢，加上選填志願時公立優先的刻板思惟，使得人數較多的私立大學生在接受高等教育的過程中居於劣勢。針對公私立大學教育資源差距所形成的不公平，政府也有相關的因應機制，就是透過補助和獎勵的方式，挹注經費給私立大學，讓私校大學生得以受惠。

這項獎補助的制度已行之有年，自97年實施以來，已歷時十餘年，是教育部每年例行的業務。這30億元的獎補助，在內部生源減少，外部生源又因疫情及兩岸情勢而不穩定的前提下，對私立大學更顯其重要性。但從一月就開始執行的計畫，時至今日，一年已過了一半，除了年初先按去年的額度撥發三成，今年確切的總額及發放時程皆還未可知。

凡事豫則立，不豫則廢。每年例行業務的私校獎補計畫，都已執行過半，經費的核定與撥發竟然延宕半年之久！做為私校主管機關的教育部，對於私校生權益的維護，真可說是為德不卒。值此講求效能與效率兼具的時代，教育部該好好加把勁！

臺北市高等教育教職員協會