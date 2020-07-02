想拜拜卻將警方臨檢站看成工地交管　酒駕男送辦福德正神也不保佑

▲台南市後壁區呂姓男子，酒後騎機車欲往土地公廟拜拜，竟將警方臨檢站看成道路施工交管，酒測值超標，到不了土地公廟，改住警所送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市後壁區呂姓男子，半夜酒後騎機車欲往土地公廟拜拜，未料半路將警方臨檢站看成道路施工交管，結果被執勤4名巡佐攔下，酒測值0.42，到不了土地公廟，改住警所送辦。

呂姓男子日前半夜喝酒後，騎機車從後壁出發，騎了10公里後，凌晨0時45分在白河交流道前，看到遠處有白河警方取締酒後駕駛臨檢站警示燈，但呂某仍勇敢往前衝，當場被執勤的4名巡佐內角所所長陳進堯、關嶺所所長鄭忠明、仙草所所長魏志文、白河所副所長黃志成攔下。

呂某一看攔他的是警察當場驚訝不已，他說以為是最近到處都可看到的道路施工警示燈，沒想到這麼晚還有取締，只是想去崁頂福安宮拜拜求財。員警聽了啼笑皆非，所長詢問是否喝酒，呂某回稱吃檳榔而已，但一測酒測值高達0.42，已涉公共危險罪嫌，依法調查送辦。

白河分局表示，酒後駕車嚴重影響行車安全，為全民公敵人人所痛恨。今年白河分局針對轄內易飲酒駕車及發生交通事故路段，均採不定時勤務方式加強酒後駕車之取締，迄今已取締88件，呼籲民眾切勿抱持僥倖心態，以免害人害己，造成無可挽回後果。

・含玻尿酸、膠原蛋白