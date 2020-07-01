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搶攻零接觸FinTech商機　諦諾智金推出「CELEX汽車訂閱」新經濟模式

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▲諦諾智金推出「CELEX汽車訂閱」新經濟模式，諦諾智金創辦人暨執行長劉晉良。（圖／諦諾智金提供）

諦諾智金推出「CELEX汽車訂閱」新經濟模式。（圖／諦諾智金提供）

記者姚惠茹／台北報導

新創企業諦諾智金繼旗下aifian攜手嘟嘟房推出「秒貸」服務之後，今（1）日宣布正式推出「CELEX汽車訂閱」的新型汽車訂閱服務，以最短3個月的訂閱期間，獲得Toyota RAV4、Benz GLC300、Porsche Macan、CMC Veryca、Mini Cooper S等多樣車款的使用權。

諦諾智金創辦人暨執行長劉晉良表示，新冠肺炎衝擊全球至今的後疫情時代，觀察到「訂閱新經濟」正在顛覆世界舊有的經濟秩序，所以主張「讓每個誠實的人得到獎勵」願景的新創企業諦諾智金，正式推出「CELEX汽車訂閱」的新型汽車訂閱服務。

▲諦諾智金創辦人暨執行長劉晉良。（圖／記者姚惠茹攝）

▲諦諾智金創辦人暨執行長劉晉良。（圖／記者姚惠茹攝）

劉晉良指出，疫情期間，為維持適當社交距離，許多民眾開始選擇自行開車取代搭乘大眾運輸交通工具，然而購買汽車與養車需要一定的經濟門檻，因此諦諾智金推出「CELEX汽車訂閱」服務，初衷在於改變民眾對於購車習慣的想像，讓用戶找到最適合需求的彈性用車方案。

劉晉良說明，傳統的經濟模式中，消費者首先得購買一項物品，獲得物品的所有權，然後才能擁有物品的使用權，但同時產生兩種困境，一是購買的物品保鮮期不一定長，物品不一定能永遠被使用，二則是一旦購買的東西越多、金額越大，勢必就壓縮消費者購買其他東西的預算。

▲諦諾智金推出「CELEX汽車訂閱」新經濟模式，諦諾智金創辦人暨執行長劉晉良。（圖／諦諾智金提供）

▲「CELEX汽車訂閱」搶攻零接觸FinTech商機。（圖／諦諾智金提供）

劉晉良補充，對於現代人來說，所有權和使用權的分離已成常態，年輕族群更願意只為擁有「使用資產的時間」來買單，因此想要滿足需求，不必要一次性的買斷，而是可以透過訂閱制，擁有彈性消費的便利性，可以不想要就換新，並保有選擇的自由。

劉晉良分享，目前高級轎車品牌都是以「年」為單位，提供長期汽車租賃方案，而「CELEX汽車訂閱」則是縮短汽車租賃服務的租期，最短訂閱期間為3個月，提供包括Toyota RAV4、Benz GLC300、Porsche Macan、CMC Veryca、Mini Cooper S等多樣車款，而且用戶在中油直營站加98汽油，還能獲贈3%加油金。

▲諦諾智金推出「CELEX汽車訂閱」新經濟模式，諦諾智金創辦人暨執行長劉晉良。（圖／諦諾智金提供）

▲「CELEX汽車訂閱」操作介面。（圖／諦諾智金提供）

實際操作模式，劉晉良表示，用戶首先要在CELEX官網直接填寫表單，選擇車款、支付訂金，或是透過下載App「aifian」成為會員，並在通過實名驗證及aifian身份驗證流程後，點選CELEX產品卡，確認包含訂閱期間、訂閱費用及保證金等資訊的訂閱方案，即可優先受理申請。

劉晉良指出，上述兩種方法都會由專人聯繫用戶，提供包含交車地點、簽約付款等交車事宜，更關鍵的是，透過「aifian」App訂閱服務，aifian會為消費者建立個人數據庫，未來aifian會員更有機會透過「推廣訂閱服務」獲得額外的斜槓收入作為獎勵。

展望未來營運，劉晉良表示，aifian下半年將正式推出「Slash」團購新經濟模式，幫助更多想獲得多元收入的用戶，拓展屬於自己的斜槓事業，也歡迎各式各樣的廠商一起加入訂閱新經濟的行列，在確保雙方權益的情況下，為用戶提供可訂閱的商品，共創營收。

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