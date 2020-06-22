少子化衝擊！教育部預測16年後小一剩16萬人、大一18萬人

▲教育部預測16年後小一剩16萬人、大一剩18萬人。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

受少子化衝擊，教育部統計處預測16年後各級學生數將大減，其中，國小一年級學生數只會剩16萬人，國中124學年剩51.5萬人、高中剩53.4萬人，大學剩18萬人。

教育部統計資料顯示，龍年及政策效應雖推升107至111學年國小1年級學生數至20萬人上下，惟預計未來16學年間，國小1年級學生平均年減3.2千人或1.7%。教育部說明，受少子女化現象影響，除因生肖效應致部分學年人數起伏外，多呈遞減趨勢，98學年計 23.0萬人，其後因出生率減幅擴大，105學年又逢虎年效應，減至17.5萬人。

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教育部接著說明，續因建國百年政府積極推動鼓勵生育相關政策及龍年之雙重效應，國小1年級學生數在107學年增至21.4萬人，108學年亦維持在 21.1萬人；因政策效應墊高出生人口數，除109學年之蛇年效應外，預期迄111學年國小1年級學生數皆可維持於20萬人以上，惟其後則隨人口預測數逐年遞減，124學年僅16.1萬人，26學年間計減30.3%；預計未來16學年間，國小1年級學生平均年減3.2千人或 1.7%。

▲大專校院大學畢業生數變化趨勢。（圖／教育部提供）



國中預計至124學年國中1年級學生及畢業生平均分別年減 1.8 千人（1.0%）及 2.4 千人（1.2%）。也就是預計到124學年國中學生數將減至51.5 萬人，而未來16學年間，國中學生平均年減5.8千人或1.0%。高中部分，資料預計至124學年高級中等教育1年級學生及畢業生平均年減2.5 千人（1.2%）及4.8千人（2.3%）。到124學年高級中等教育學生數將減至 53.4 萬人，而未來16學年間平均年減9.7千人或1.6%。

至於整體大專校院，教育部表示，未來17學年間，大專校院畢業生數平均年減近5千人或1.9%；預計124學年將減至21.7萬人，26學年間減少9.8萬人或31.0% 大專校院為我國孕育高階人才、銜接就業市場的重要樞紐，觀察大專校院畢業生數，近年大致呈緩步下降趨勢，由98學年31.5萬人減至107學年30.1萬人。

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