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以為是男友…半裸妹熟睡遭揉　睜眼看床邊嚇哭崩潰

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▲沒想到在沒有節食的情況規律睡覺下就能變瘦。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

台南1名史姓男子向友人借用住處1樓擺放生財工具，不料他卻趁著麻吉上班時，偷偷潛入2樓房間猥褻對方的同居女友；習慣裸睡的被害人半夢半醒之下，還以為是男友在摸她胸部，誰知一醒來驚見枕邊人竟是史男，嚇得奪門而出並致電男友哭訴。法院審理後，日前依乘機猥褻罪判刑6月，得易科罰金；仍可上訴。

判決書指出，史男從2017年10月底開始，向友人借用住處1樓擺放生財工具，被害人則和男友住在2樓房間；2019年5月間，被告趁著好友出門工作時爬上2樓，見對方女友正在熟睡，且全身上下僅著內褲，隨即心生歹念，竟伸出狼爪對女方胸部又搓又揉，強制猥褻得逞。

案發當下，被害人以為手的主人是男友，沒有在第一時間加以抵抗，直到她睜開眼後，才發現躺在一旁的是史男，嚇得立即奪門而出，並打電話給男友哭訴「他想性侵我！」男方聞訊後趕回家，發現女友情緒不穩，且因過度羞憤導致身心受創，趕緊將她帶到身心科就醫，同時報警提出告訴。

案經台南地院審理，法官審酌，被告為逞一己私慾，對熟睡中的被害人乘機猥褻，導致對方身心受創至深，惟念及史男未使用暴力手段，且在東窗事發後隨即離開，同時對犯行坦承不諱，並已先行賠償女方10萬元等一切情狀，依乘機猥褻罪判處有期徒刑6月，得易科罰金；全案仍可上訴。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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