北韓炸不乾淨！金與正要求「完全消失」　衛星照曝兩韓聯辦根本沒倒

▲ 兩韓聯辦（左）被炸毀，一旁開城工業區綜合服務中心（右）也受到波及。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓勞動黨第一副部長金與正此前預告，將使開城工業區的兩韓共同聯絡辦事處「完全消失」，16日果真上演爆破秀。但最新衛星照顯示，兩韓聯辦依舊屹立不搖，僅屋頂部分嚴重受損，且很可能是不小心破壞一旁的建築物。

美國華府智庫「北緯38度」（38 North）19日公布最新衛星照，發現兩韓聯辦並未被夷為平地。對比今年3月14日及本月19日的照片，可見兩韓聯辦周圍滿是爆炸產生的殘骸，但仍看得見建築體，一旁15層樓高的開城工業區綜合服務中心則間接受到損害。

北緯38度根據南韓國防部影片、北韓官媒影片及衛星照分析，炸彈似乎全都集中在聯辦內單一位置，安裝並不平均。然而，儘管照片顯示聯辦依然矗立，很可能仍遭受重大破壞，至少部分屋頂已經倒塌。

開城工業區綜合服務中心距離聯辦約70公尺，受到爆炸威力影響，玻璃帷幕大規模剝落。北緯38度指出，北韓當局可能無意如此。衛星照可見，建築物前方有大量掉落的玻璃。

另一方面，南韓政府消息人士19日向《中央日報》透露，欲炸毀4層樓的兩韓聯辦，只需數十公斤的炸藥就足夠，但北韓當時設置的TNT炸藥應達數百公斤。軍方人士推測，北韓人民軍為遵從金與正的命令，才會使用極大量的炸藥。若是爆破後聯辦沒有完全消失，軍方恐怕面臨嚴懲。

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