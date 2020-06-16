蔡壁如是「內鬥最大箭靶」　綠營賤招曝光！民眾黨恐成殭屍黨

圖、文／鏡週刊

台北市長兼民眾黨主席柯文哲與長年心腹、現任立委蔡壁如的關係降溫，黨內也分二派意見，一派直批蔡是「太后」掌權，只要不如她意就被打壓，另一派卻替蔡抱屈，認為柯創黨後無心黨務，「根本就不愛這個黨」，要不是有太后奔走，現在根本找不到什麼有執行力的「大人」。

▲與柯文哲主僕情誼30年的蔡壁如，多了立委身分後同樣是鎂光燈追逐焦點，黨內鬥爭箭靶也射向她。（圖／鏡週刊提供，下同）



一名與柯蔡貼身共事多年的幕僚說，過去蔡在市府總是扮黑臉，表面上是她喊砍喊殺，但多數都是由柯拍板再交蔡執行，也只有跟柯那麼多年的蔡，才能狠心且忠實地扮演好「血滴子」，這就是為何市府上下都把蔡交辦的事當聖旨、不敢違逆，「但每次內鬥的箭靶都射向蔡壁如，那是因為柯P都躲在後面！」加上蔡離開市府，有人藉機見縫插針，關係自然降溫。

另一名黨內人士說，蔡「血滴子」封號來自她事必躬親的執行力，不只主抓市政業務，過去只要柯一聲令下，儘管是蔡一知半解的政黨事務，她也能土法煉鋼、東拼西湊替柯找出可執行的方案，連去年與柯談結盟的鴻海創辦人郭台銘都公開評論稱，柯對蔡非常依賴，並認為民眾黨最能協助把黨運作正常、也最依賴的人就是蔡壁如。

柯身邊歷年來來去去的幕僚們，對蔡壁如的好惡、評價不一，但論默契、論誰更懂柯，蔡壁如絕對是那個唯一。有幕僚直言，儘管二人關係近日降溫，「相信她的地位短期找不到人可取代」。

民眾黨的茶壺裡風暴，還包括黨員大會、黨路線不清、乃至於黨內鬥爭頻傳等爭議都待解。現約1萬2千名黨員的民眾黨，原定10日舉行的黨員大會卻僅限111名創黨黨員出席，引發黨內人士不滿，直批違反《政黨法》和黨章，最嚴重可能面臨解散。有黨內人士擔心，綠營可能會藉機發動入黨潮，屆時若推選黨代表再退黨，民眾黨恐被架空淪為「殭屍黨」，恐再掀起一波危機。

一名民眾黨內人士受訪透露，近日黨員大會爭議，黨內開始擔心，綠營有可能會藉機發動網軍，操作一波「入黨潮」，一旦敵營大舉入黨，甚至推舉出黨代表，不論是架空黨權，或是接續發動退黨，都可能讓民眾黨再度出現滅黨危機。

為解決滅黨風暴，本刊掌握，民眾黨研議黨慶前、8月初在台北體育館舉辦一場大型的黨員大會，由5名立委分區動員各地後援會、服務處等黨員。

其中，北北基宜花暫定由邱臣遠負責、桃竹苗是賴香伶、中彰投高虹安、雲嘉南蔡壁如、高高屏則是張其祿，希望號召至少2至3千人出席；另通知黨員開會的信件會附上委託書，盼無法出席的黨員能委託黨內立委或其他黨員出席，以免流會。



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