「內湖富商」身分起底！大湖山莊藏680萬被偷光　手法雷同世貿2億珠寶竊案

▲哥倫比亞籍竊賊German、Edga、Luis（左至右）在台犯下多起住宅竊案，由於他們初次訪台卻對台灣異常熟悉，因此警方研判恐是有竊盜集團在背後教戰。（圖／警方提供）

圖、文／CTWANT

本月5日台北市內湖區大湖山莊街1位長年在國外發展的彭姓營造商家中遭3名哥倫比亞籍竊賊闖空門行竊，洗劫屋內包括新台幣、外幣、黃金等總價約680萬元財物，警方追查發現，嫌犯案後搭客運至高雄，準備從高雄出境，所幸警方早先一步攔截，在嫌犯出境前就將他們逮捕，但3人初次來台卻能鎖定富商犯案，且逃逸手法熟練，警方研判有竊盜集團與其合作，目前正深入追查。

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6月8日深夜，哥倫比亞籍男子Luis（54歲）在高雄某清粥小菜店享用宵夜時，大批幹員突然出現將他逮補，而另名同鄉共犯German（36歲）當時獨自在街上閒晃也被警方逮個正著，Edga（37歲）則是在下榻旅社旁的自助洗衣店洗衣時被警方制伏，而這3人正是在台灣連續犯下多起住宅竊盜案的嫌犯。

警方將3人帶回下榻飯店，從3人身上起出遭竊的剩餘贓款608萬元，而他們偷到重達8兩的黃金，也只剩0.2兩，3人對於台灣警方的高效率破案速度一臉惶恐震驚，警方將3人隔離偵訊，利用手機翻譯軟體並找來通譯，3人終於坦承犯行。

3人都宣稱背後無人主使，僅是單純隨機犯案並非預謀，嫌犯還向警方表示，「沒想到會偷到這麼多錢，就像撿到寶藏」。種種說詞令警方存疑，認為3人都是初次來台，在無人接應及策劃下，不可能如此「熟門熟路」，且3人犯案手法純熟、分工精準，甚至連逃亡路線都先規畫妥當，「就像是個訓練有素的國際竊盜集團。」但這3人又口徑一致，說詞毫無破綻，也令警方感到不可思議。

本刊調查，這位彭姓富商長年在緬甸、大陸等地投資營造事業，在業界小有名氣，知情人士告訴本刊，這個3人為組的國際竊盜集團疑似看準彭男的國際事業體，才會在短期內鎖定目標，快狠準的犯案。

▲三人自大湖山莊街民宅內偷到約680萬財物，落網時只剩約600萬。（圖／警方提供）

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▲嫌犯搭乘隔壁棟的電梯到達頂樓，再攀爬至彭姓營造商的家中，但不小心在圍牆上留下明顯腳印，這也成為警察破案關鍵之一。（圖／本刊繪圖組）

3名哥倫比亞竊賊光天化日闖進民宅撬開保險箱竊走680萬的現金及黃金，為了掩人耳目，這幫竊賊還在事前經過排練，犯案當天，更是各司其職、分工細膩，2人負責行動、1人負責把風，案後還熟門熟路的搭乘公車轉計程車逃逸刻意製造斷點，增加警方追捕困難。種種手法與2017年的信義世貿2億珠寶竊案有許多共通點，資深刑警透露，就怕台灣已成為中南美洲的國際竊盜集團眼中的大肥羊。

6月5日下午，3名哥倫比亞籍嫌犯先是搭乘捷運抵達台北市內湖區，徒步前往大湖山莊，毫無猶豫的直接鎖定從事營造業的彭姓屋主住家，接著3人便各就各位準備行竊。

主嫌Luis先在1樓按門鈴確認無人在家、幫忙把風，其餘2位嫌犯Edgar、German就拿著後背包先搭乘電梯到彭家隔壁民宅，再從圍牆爬到彭家住家頂樓，下樓後從沒鎖的陽台潛入臥房找到保險箱，利用扁鑽將保險箱撬開，得手箱內大量現金及黃金。

彭姓夫妻一回到家看著凌亂的房間以及被丟在床上的保險箱相當傻眼，因為保險箱裡頭的450萬元台幣、32萬元人民幣、8千元美金及重量8兩的黃金，共計近680萬元的財務都被洗劫一空。這其中還包括日前因病過世的母親，家屬所領到的450萬元保險金。

為躲避警方追緝，3人犯後還破壞彭家門口的監視器，並全部變裝，先搭公車轉計程車回到旅館分贓，隔天傍晚一行人再搭客運前往高雄，準備伺機出境，但監視器早就將3人在犯案前幾日「場勘」畫面完整捕捉，且嫌犯在攀爬圍牆時還留下好幾枚鞋印，也成為警方破案關鍵。

資深刑警透露，這次犯案的哥倫比亞竊盜集團，與2年多前信義世貿2億珠寶竊案有共通之處。當時的珠寶竊案分工細膩，11人共分為3組，分別負責監控、行竊、掩護，且嫌犯多為南美洲人士，更巧的是，嫌犯都是初次來台，卻對台灣地理環境相當熟悉，都讓警方懷疑兩件案子的幕後藏鏡人是否為同一人，也因嫌犯清一色來自中南美州，不免也讓人懷疑中南美竊盜集團早已盯上台灣。

▲嫌犯行竊後變裝，再將贓款放進袋子中從容步行離開。（圖／警方提供）

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